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視力剩0.5！國三女遭特殊生揮棒砸頭 家長控校方消極

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市一名國三女生5月間在學校遭同學持鋁棒砸傷頭部，急救才挽回性命，家長控因對方是特殊生，事件被消極處理。圖／讀者提供
台南市一名國三女生5月間在學校遭同學持鋁棒砸傷頭部，急救才挽回性命，家長控因對方是特殊生，事件被消極處理。圖／讀者提供

台南市今年5月19發生國三女生遭同班男學生揮鋁棒砸傷頭部，造成女生頭部外傷顱骨骨折，整個右邊眼眶骨折，撕裂傷縫17針，右眼視力嚴重傷害剩0.5，持續復健中；事發半年多，家長認為校方消極，透過議員披露盼校園勿再發生類似重傷害事件；台南市教育局回應，已成立專案小組調查釐清，目前已完成避免接觸的轉班措施，以確保受害學生的學習權益。

施姓家長拿出一張一張當時受傷，送到醫院急救的相片，女兒被鋁棒砸頭正中臉部，血流不止，在病床上眼睛睜不開，臉部嚴重撕裂傷，還殘留大量血跡，急救6小時，當時傷口縫17針，一周要針灸三次，治療半年，視力剩下0.5。

家長說，加害人是女兒同班的男學生，是一名特殊生，揮鋁棒時意外砸傷人，當時接受是意外，但每次看到女兒所受傷害相當不捨，加上事發後學校沒有馬上把兩人隔開，仍是同班上課，肇事的男同學平時有特教助理員隨班上課，但意外發生當下，是下課時間，學生們到操場練習球類比賽，如果照顧人力不足為何還要放在一般的班級？

面對指控，台南市教育局強調，這件純屬意外事件，獲悉事件後，也立即成立調查小組到校協助及釐清責任，事發當下學校緊急叫救護車送醫，並完成校安通報。雙方家長今年7月31日於台南地方法院調解達成和解，因行為人家長只支付一次分期賠償金，即未再履行賠償責任，引發被行為人家長不滿。

教育局說，後續將持續關注兩位學生的身心狀況及學習適應情形，並辦理普通班教師、相關行政人員對班級經營以及普特生衝突解決能力增能研習，讓每位學生獲得均等的照顧。

教育局表示，女學生受傷期間的學習需求，校方已安排師資進行個別補課。另已提供該生2次專業心理諮商，並強化任課老師對該生的輔導技能，行政調查小組已進行訪談及會議計14次，後續將於2周內完成調查報告，並依調查報告建議，要求學校提出檢討及具體改善作法，且依違失事實對相關人員進行究責。

教育局指出，針對特教生若涉及校安事件，在處理過程中有必要改變學習環境，也將在特教自治法規中研議增訂處理方式，以建構適切的特教生專案安置機制，完備現有法規不足之處。

台南市議員針對特殊生重傷害事件召開記者會，受害女學生家長控訴事件被消極處理。記者吳淑玲／攝影
台南市議員針對特殊生重傷害事件召開記者會，受害女學生家長控訴事件被消極處理。記者吳淑玲／攝影

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