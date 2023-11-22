北市鐵板燒店便當驚見「七星菸屁股」 衛局稽查抓5缺失

有民眾日前在北市松山區民生社區新東街一間鐵板燒店買便當，打開卻看見菸蒂，在臉書「爆料公社二社」貼出照片，直呼「才炒3個便當分量的豆芽菜，炒菜的主廚可以完全沒有看到」，引發網友熱議「這誰敢吃啊」、「真的有夠噁心，什麼年代還邊抽菸邊煮菜，有夠沒衛生」、「七星的菸頭」、「不知道為什麼覺得這比有蟑螂、菜瓜布、鐵絲還誇張」。

北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁今表示，前天接到民眾檢舉，昨天已依權責派員稽查，針對人員衛生、食材處理及環境衛生等查核，現場經查食材內未有異物，也未見吸菸器具或吸菸行為人。

林冠蓁指出，現場查有5項衛生缺失，包含未出示餐飲從業人員健檢資料、倉庫區及作業場所食品未離地墊高、倉庫區擺放食材置物架不潔、餐飲從業人員蓄留指甲，以及具技術士證之員工尚未換取廚師證書，已開立限期改善通知單，命業者11月28日改正，如複查仍不符規定，將依違反食安法第8、44條處6萬至2億元罰鍰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康