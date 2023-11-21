三芝國小陽住分校活化場域 打造成國際山海藝術中心

為推動社區營造及村落文化發展活動，歷時3年，由三芝區公所媒合在地藝術家團隊進駐三芝國小陽住分校的閒置校舍進行空間規劃，打造成為陽住國際山海藝術中心，並舉行揭牌典禮暨開幕展演活動，開幕演出邀請活躍於國際舞台的藝術家梅心怡揭開序幕，透過肢體舞蹈展現三芝藝文脈動的生機與活力。

三芝區長賴小萍說，三芝區以發展農業與藝術人文兩大核心主軸，而陽住國際山海藝術中心成為北海岸藝術家的創作基地，除讓藝術家進行藝術創作外，藉活化場域空間向外輻射，導入教學及體驗遊程，提供內外部民眾參與，達成文化平權及社造創生的政策目標。

市議員鄭宇恩也致詞提及，真的相當感動在各局處的合作下，讓本來面臨拆除的閒置荒廢連棟建築得以重生，讓藝文進駐並且打造成為陽住國際山海藝術中心，未來期待在中央與地方的在努力下，能夠將北海岸的藝文串連、山海連結，辦理北海岸的藝術季，打造成為專屬於北海岸的瀨戶內海。

開幕活動展出多位藝術家與社區民眾共創的作品，以及藝術家工作室開放等。希望透過多元創造平台，引進異業經營，為閒置校舍活化與社區民眾創造更大價值，並協助在地推動系列的藝術教育及展演活動，此外公所未來也盼持續推動地方建設，打造永續藝術環境，讓三芝走向國際，打造北海岸永續藝術新亮點。