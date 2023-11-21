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北市抽驗生鮮蔬果殘留農藥 果然匯、兄弟大飯店上榜
北市衛生局9月至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處，抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥共49件，檢驗結果有白蘿蔔、香菜、百香果等19件產品不符規定，違規包含city’super復興店、全聯、大潤發、家樂福、愛買、果然匯明曜店、Miacucina信義店、兄弟大飯店，衛生局已通知下架違規產品。
衛生局此次抽驗19件不符規定產品，道緣小吃店（寶飽煲）1件青蒜檢出3項殘留農藥殺菌劑，其他均檢出1至2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定，包含濱江果菜市場的香菜、杏菜、白蘿蔔、芥藍芽，第一果菜批發市場零批場的朝天椒。
另有city’super復興店的白蘿蔔與芫荽、全聯北投吉利的紅寶蜜露百香果與進口蘿蔔、大潤發內湖店的越南甜豌豆、果然匯明曜店的香菜、22號蔬果園的青蔥、家樂福台北光復店的進口白蘿蔔、Miacucina信義店的四季豆、愛買忠孝店的台灣茄子與百香果，以及兄弟大飯店的青江菜。
衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者6萬元至2億元罰鍰。若無法交代來源，則依同法第47條可處販售業者3萬元至300萬元罰鍰。
針對不符規定產品，衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦。
衛生局已通知台北農產運銷股份有限公司，依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天，另第1次違規錄案加強抽驗、第2次停止供應1個月、第3次廢止供應人供應該不合格果菜的品名代號資格，停供期間同身分證字號同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。
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