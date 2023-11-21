三重圖館用地協商破裂 教局提告

新北市府宣布投入30億元原址重建新北市立圖書館三重分館，打造大漢溪以北的指標文化中心，1956年購地時未辦過戶，其中1名地主希望市府能再次徵收，新北教育局與地主協商破裂已提告爭取權益。地方認為訴訟曠日廢時，建議直接分割土地，爭議用地先擱置，其他先蓋，否則等判決確定不知要等到何年何月。

市府說明，三重鎮公所在近70年前興建三重分館時，向25名地主購買這塊學校用地，卻因沒辦好過戶，所有權仍在地主手上，權責機關教育局2010年陸續與地主協調土地轉移事宜，卻有1名地主拒絕移轉，認為市府應再次徵收，雙方展開協調。

文化局指出，全案已展開圖書館前期規畫，2年內會做完設計流程，最後一名地主面積約10坪，取得所有權就會動工；教育局與地主協調到最後沒有結果，全案已進入司法階段。

「訴訟不知還要等多久」國民黨市議員王威元感嘆，當初他在議會建議，土地可以分割處理，地方需求圖書館等公共空間許久不能再拖，卻被某些議員反對，卡住溪北地區重要建設。

民進黨市議員彭佳芸則說，土地取得市府要加速，目前預算30億元，1、2年後不知漲到多少，地方已等不及；她認為細部設計可先準備，融入一旁正義國小需求，提供多功能演藝廳等空間。

律師黄瑋如表示，市府與地主曾經有土地買賣關係，市府依法有移轉土地請求權，民法規定請求權僅有15年時效，目前資料顯示時效已消滅，才會造成圖書館已經使用，但土地無法取得的僵局，最好解方是雙方透過補償金等形式達成協議。因為過去雙方曾有債權合約，市府要繼續使用土地或改建，在法律上仍有正當權源。

新北市長侯友宜去年到市立圖書館三重分館視察指出，溪南地區的板橋地區設有總館，溪北地區也應設置指標性大型圖書館，鎖定三重分館現址，投入30億元經費原址重建，打造休閒交流中心、創新學習場域、科技影音體驗及複合式商店。