平溪國小復育基地獲企業助重整 續復育艷紅鹿子百合

平溪國小今(20)日舉行原生物種育種基地揭幕，包括贊助經費的國泰人壽及其基金會，平溪區公所，當地里長等各界都來共襄盛舉，雖然是十坪不到的溫室生態復育基地，卻擁有強大的能量，更肩負台灣原生種艷紅鹿子百合再生的使命。

平溪區區長李天民說，艷紅鹿子百合是平溪特有的原生種，近幾年復育有成，平溪國小做為其中的復育基地也是有顯著成效，今天更感謝國泰慈善基金會協助平溪國小，將校內艷紅鹿子百合復育基地重整，對於平溪生態永續發展具有重要的里程碑。

平溪國小校長黃珮琇說，今天非常感謝國泰慈善基金會贊助經費，讓學校可以修復已經20多年的溫室，這處溫室在二十多年來肩負著復育台灣原生物種的責任，尤其是台灣的百合，艷紅鹿子百合雖有平溪得天獨厚的環境條件，但過去因為濫墾伐造成頻臨絕種，但近幾年艷紅鹿子百合又種回來了，學生也同時擔任著生態環境保育的小尖兵，希望艷紅鹿子百合未來不論是在校園或平溪各地能重現盛況。

國泰基金會代表鄭百善表示，國泰人壽長年對於偏鄉寒冬送暖和地方公益都盡心盡力，這次也因為平溪國小，讓我們更了解到平溪的生態發展，國泰人壽秉持著企業社會責任，協助學校重整溫室，更身為復育基地的平溪國小，能繼續將平溪原生物種發揚光大。