北市火鍋料抽驗10項產品不符標準下架 MoMo、丰明殿、辛殿上榜

台北市衛生局為維護民眾食用火鍋料產品衛生安全，10月上旬執行火鍋料專案抽驗計畫，抽驗地點包括火鍋店、餐飲店、賣場等，抽驗結果發現蔬菜有3件、花生粉有2件、豆腐3件不符規定，已要求店家下架產品，使用不符規定店家包含MoMo Paradise、火鍋世家、丰明殿、辛殿等店家。

衛生局表示，這次抽驗55件產品，包括肉品10件、水產品5件、高風險蔬菜15件、火鍋料加工製品15件、豆製品5件及花生粉5件，檢驗項目包括動物用藥及動物性成分、重金屬、農藥殘留量、食品添加物（防腐劑、殺菌劑、真菌毒素）等。

不合格的大多是火鍋店，蔬菜類包括丰明殿的青蔥、寒聚精緻鍋物的蔥、MoMo Paradise（南港潤泰牧場）的青江菜、欣鍋園涮涮鍋的青江菜、心心麻辣鍋青江菜等蔬菜出現農藥超標狀況，經衛生局產品來源皆為外縣市，已移請所轄縣市衛生局，依法可處業者6萬元以上、2億元以下罰鍰。

火鍋世家石牌尊爵店、天辣麻辣火鍋的花生粉，也被驗出黃麴毒素，衛生局已要求下架違規產品，北市衛生局針對違規產品移請所屬縣市衛生局，若經查證屬實，依法可處業者3萬元以上至300 萬元以下罰鍰。

辛殿麻辣鍋、土狗樂市的豆腐及八海食潮當代鍋物檢的手工板豆腐，驗出苯甲酸，衛生局已通知店家要求下架，由於辛殿麻辣鍋、土狗樂市業者無法交代來源，依法處分販售業者3萬元罰鍰；八海食潮當代鍋物，依法處來源廠商3萬元罰鍰。