蔣萬安承諾社子島這事…讓王世堅愣住 忙稱來得及

台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告重要市政，民進黨大同士林立委參選人、議員王世堅質詢社子島開發，要求蔣萬安承諾社子島安置住宅的13公頃，不應向5200戶安置住戶計收，蔣萬安回應會來檢討，王世堅問「多久答覆？」蔣回「年底前好不好？」王世堅則愣一下說「年底前...可以可以，我來得及...」，引發議場內所有議員、官員們笑翻。

蔣萬安還笑回「我們很有效率」，王世堅也喊，「加油加油，謝謝謝謝」。

王世堅今天質詢社子島開發議題，王世堅說，社子島居民受了60至70年委屈，有13公頃的土地，「是用社子島的土，粉刷社子島的牆壁，這是很清楚的」，完全沒有向社子島民計收的正當性。

王世堅說，若5200戶安置住宅，是從信義區豪宅區任何其他土地的土來出這筆款，才該採計，不過這5200戶使用的13公頃，都是社子島徵收回去的土壤，要求蔣萬安應該把話說清楚。這13公頃給社子島居民使用，不應該社子島居民承受這筆土地款。

蔣萬安回應，謝謝議員的建議，安置住宅部分，一定會朝向減輕安置戶的負擔來研究，這個會來研究。不過王世堅不滿意，表示「不但要減輕，應該完全不能徵計，你認為呢？」蔣說，「會來檢討」，王問，「多久給我答覆？」蔣萬安說，「年底前好不好？」王世堅先愣了一下，表示「年底前，可以、可以，我來得及」，蔣萬安還回「我們很有效率」。

周邊議員也向王世堅喊，「加油、加油」，王回，「謝謝、謝謝」。