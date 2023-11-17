重鋪地坪、加強排水及給水 北市萬大魚類中繼市場改善完工

台北市萬大魚類批發中繼市場改善工程17日完工，台北漁產董事長鄭世維表示，地坪重新鋪設後，加強給水及排水功能，以減少之前地面積水問題，也提高耐用強度，預計待驗收完成，攤商便能進駐。

位於華中橋下的萬大魚類臨時中繼市場，沿用舊有的運動場地坪，2020年3月搬遷使用至今，大量用水及產生有機廢棄物，已使原材質地坪無法負荷，特別是此次施工處，鄭世維表示，該區為攤商協助承銷業者殺魚、放血等代工處，都已出現地面破裂、積水等狀況。

為此，台北市府動用第二預備金進行改善，鄭世維說，工程自今年9月動工，工期二個月，此次工程重點是將地坪重新鋪設，加強排水、給水，減少積水，溝渠以不鏽鋼材質也減少淤積，同時規劃區域動線，以及業者配合管理規範作業，良好的市場環境，。