深坑逗撫心 4999澎湃上菜 15道創意料理挑逗味蕾

2023深坑多福宴12月1日晚間在深坑老街盛大開桌，今年是第9年，限量55桌，登記報名從即日起至19日晚間截止，20日直播抽名單。區長黃美華說，滿滿一桌豐盛的深坑特色美食4999元，保證讓饕客大呼過癮，預料今年仍是秒殺盛況。

今年多福宴有15道美食，道道經典，其中深坑福容飯店強勢回歸，推出蟹粉蝦球豆腐煲，展現大師級手藝。今年另加入川菜系列，鮮辣川味水煮牛兼具麻、辣、鮮、香，搶攻饕客味蕾。最近天氣轉涼，多福芋頭米粉鍋在冷冷冬夜裡，讓人暖心又暖胃，還有鮑魚雙菇黑毛豬、古早厝黃金閹雞、肥腸鴨血豆腐佐泡麵、酥炸豆腐蝦仁捲等菜色，風味十足。

黃美華說，辦桌是台灣人展現熱情及人情味的方式，滿足味蕾，更滿足心靈。深坑豆腐店家群聚聞名全台，每次舉辦多福宴都大獲好評，不僅有各式美味豆腐料理，更開創新吃法，今年以「逗。撫。心」為主題，希望民眾在深坑吃辦桌，用美食挑逗味蕾，更能與親朋好友開心暢聊歡聚。

黃美華表示，今年多福宴菜色超級澎湃，為回饋民眾，凡報名並繳費成功者，每桌加碼送上深坑區農會今年研發限量的綠竹筍鮮肉丸及真實梅酒2瓶。