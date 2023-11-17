中正橋台北往新北全面改道新橋 交通資訊看這邊

連接台北市中正區及新北市永和區的中正橋，新建主橋今年國慶連假期間完成第1-1階段通行，當時仍保留舊橋1車道直行往永和方向通行；如今預計11月18日中午起，採第1-2階段通行，屆時台北往新北方向車輛都改道行駛新橋 ，台北市中正二警分局整理1-2階段通行交通資訊如下：

一、開放新橋3車道，往新北市方向汽、機車全面行駛新橋。

二 、新北市往台北市方向行車動線仍維持採舊橋通行。

三 、往新北市方向，汽車駕駛人也可多加利用水源快速道路匝道銜接中正橋 。

中正橋新建主橋1-2階段通行，預計11月18日中午12時起，進行交通動線切換作業，屆時原舊橋1車道（直行往永和方向）將配合封閉 ，往新北市車輛全面改道行駛新橋，請用路人多加留意 。