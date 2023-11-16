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石門公所辦核子事故演練 集合防災社區動起來

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門區公所辦理「112年核子事故區域防災社區民眾防護演練」，讓民眾知道當核子事故發生時該何去何從還是相當重要的防護工作。圖／紅樹林有線電視提供
石門區公所辦理「112年核子事故區域防災社區民眾防護演練」，讓民眾知道當核子事故發生時該何去何從還是相當重要的防護工作。圖／紅樹林有線電視提供

石門區公所辦理「112年核子事故區域防災社區民眾防護演練」，首場演練由尖鹿里主演外，另外還有茂林里也參與其中，展現跨社區合作的精神。而雖然核一廠已經停止運轉，不過使用過的燃料棒仍貯存在廠內，因此透過定期的演練讓民眾知道當核子事故發生時該何去何從還是相當重要的防護工作。

首場演練活動由尖鹿里長全程參與演練，而演練除石門區公所外，警察局金山分局石門分駐所、消防局第六大隊及石門義交分隊、石門區衛生所等單位亦協助參與演練，讓在地民眾體驗核子事故發生時，了解各項核子防護行動啟動的程序。

石門區公所主秘游文泉提及，今年石門區核子防護演練共計會辦理兩場次，要使區內民眾瞭解防護行動流程及內容、核子事故集結點、防護站與收容所等規劃情形，藉由互動式宣導提醒民眾了解核子事故發生時應有的應變能力，再模擬核子事故發生時情境進行演練，透過逼真的模擬演練，教導民眾冷靜面對核子事故做出應變，而石門區公所未來也將持續配合市府政策結合防災社區編組辦理讓核子防護落實於基層民眾。

石門 衛生所

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