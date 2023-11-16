捷運汐東線要徑工程決標 年底開工

新北市汐止人盼了20年的捷運終於要啟動，汐止東湖線要徑工程歷經3次流標，昨天決標，預計年底開工。新北捷運局表示，工程包括吉林街與福德三路道路拓寬，從6至8米大幅拓寬至16米，未來主體工程施作時，仍可維持雙向交通，減少衝擊；另同步遷移大同路下方600毫米自來水管，解決捷運基礎施作與自來水管相衝突問題。

至於主體工程，捷運局表示，10月23日已公告招標，預計明年2月20日開標，朝2032年完工目標努力。

汐東線總長5.56公里，新北轄內4.75公里，北市0.81公里，共計6站，採輕軌捷運（LRRT）中運量自動駕駛系統，每列車可載530人。其中，樟樹灣至汐止區公所將與基隆捷運共線、共站、共用社后機廠，SB14可與台鐵汐科站銜接轉乘。

總經費376.93億元的汐東線，分為要徑、主體工程，主體工程為323億元，要徑工程占3.95億元，由稻田營造得標，預計年底開工。

捷運局表示，要徑工程包括吉林街與福德三路道路拓寬等，象徵汐東線向前邁進一大步，汐止人期待20年的汐東捷運正實現中，完工後可解決汐止長年的交通問題，未來串聯基隆捷運及民汐線，將打造北北基捷運共同生活圈。

捷運局指出，汐東線主體工程採機電與土建工程合併、設計加施工統包模式辦理，接續要徑工程排除施工障礙後，進行地下基礎結構及墩柱施工作業。

至於施工難度，捷運局表示，目前可知的主體工程施工障礙包含吉林街中油管線及大同路自來水管線，將在要徑工程中優先遷移；因應吉林街道路狹窄，主體工程施工時可能造成交通衝擊，因此也要先拓寬道路，可以大幅減少主體工程施工的困難。

捷運局表示，公共工程普遍面臨物價上漲、缺工缺料影響，加上全台有許多重大工程招標、施工中，恐有市場勞工及整體營建能量不足情形，導致許多捷運工程招標面臨困難；目前主體工程標案正公告中，將持續關注並依規定回復廠商反映的問題，提升投標意願。