兒福訓練班請假學分歸零要重修 女淚訴：不知意義何在？

衛福部推行「兒童及少年福利機構專業人員訓練實施計畫」，由北市府委託文化大學辦理相關課程。一名陳小姐今淚訴，自費上課期間因照顧孩子而未能修完全部學分，希望能有學分證明，以便擇日補修卻遭拒，憂重修會不會離婚證書比結業證書還要早拿到？北市社會局回應，此為中央規定，將盡快建議是否能彈性放寬和調整補訓資格。

北市議員汪志冰接獲陳小姐陳情，今與議員游淑慧陪同開「衛福部訓練課程規定僵化 懲罰孕媽精神、時間及金錢付出」記者會。

在某幼兒園服務的陳小姐哽咽說，為了職涯精進，今年自費1.6萬元參加文大辦理「112年兒童及少年福利機構主管人員專業訓練」，半年共270小時、15學分的課程，期間因懷孕生產、孩子生病住院等母職因素，請假時數比規定最高時數（54小時）超過5小時，而未能取得學分證明。

她說，向校方、社會局請求開立已修13學分的學分證明，以便未來可補修卻遭拒，若因此要她再花半年時間、金錢重修，直呼不知道意義何在。

陳小姐認為，不只她與孩子再多半年的親子時光被剝奪，如果嬰幼兒權益沒受到重視，她卻在上兒童少年福利課程，連基本人權沒受重視，還要去爭取福利，這完全是在唱高調。她苦笑說，如果再修一次，會不會離婚證書比結業證書還要早拿到？

汪志冰認為相當諷刺，中央、地方想破頭推補助和政策，鼓勵女性生育，結果陳小姐自費精進能力、犧牲家庭生活卻要被懲罰，直呼面對不友善環境、僵化規定，還有誰願意生小孩？也批中央衛福部不食人間煙火，躲在象牙塔制定計畫，要求社會局應主動積極與中央溝通，讓陳小姐有補修學分的機會。游淑慧則說，計畫未規定不能補修。

社會局副局長鄭文惠回應，因母職需要，上課會有不可抗力因素而須請假，她可以理解也認為重訓不合理。由於該計畫涉及中央全國性規定，社會局將盡快向中央建議是否彈性放寬和調整補訓資格。