萬大線二期土城地下段 1廠商投標

歷經4次流標，拆標後又再流標4次的捷運萬大線二期土城地下段CQ880A區段標，昨第9度開標，有1合格廠商投標。新北市捷運局表示，該段工程總經費約116億，後續將展開廠商評選作業，可望年底前順利決標，力拚明年開工、2031年完工。

北市捷運局主導工程的捷運萬大線二期命運多舛，原有樹林、土城兩區段標，樹林段歷經6次招標在去年標出，去年10月14日開工；土城段因含地下段、高架段，施工困難廠商卻步，歷經4次流標後，拆分為地下段CQ880A區段標及高架段CQ880B區段標。

北市捷運局表示，開標的土城地下段，範圍自萬大線第一期LG08站西側明挖覆蓋隧道延伸至土城區金城路出土段止，共設2座地下車站LG09、LG10、3段潛盾隧道及1段明挖覆蓋隧道出土段，路線約為2.84公里。

捷運局說，受疫情、俄烏戰爭和缺工、缺料因素影響，今年有依現況檢討標案施工環境條件及風險，合理修正契約條款及預算等招標文件。土城地下段在調整預算後，今年10月24日開標僅1家廠商投標，不符採購法須3家以上廠商規定流標，此次開標只要有1家投標即能進入評選，若一切順利可望年底決標，明年初開工，朝2031年完工邁進。

新北捷運局指出，土城高架段目前仍在檢討預算中，等北捷修正財務計畫通過後辦理招標，詳細期程以北市捷運局說明為準。

新北市議員江怡臻說，土城段實在等很久，金城路近年出現壅塞問題，沿線還有已動工的金城交流道，加上此次工程可能讓金城路陷入交通黑暗期，交通局針對金城路有調整車格等交通維持措施，應要多與地方溝通。

新北市議員廖宜琨則說，金城路沿線近年因土城暫緩開發區解禁，大樓愈蓋愈多，湧現人潮、車潮，加上沿線還有土城司法園區，連城路工程也還沒完工，相關替代道路要做好準備。廖也說，近年公共工程利潤低難以標出，施工品質應該緊盯，尤其該段為地下段，要確保周遭住戶不受施工影響。