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大巨蛋周六1.3萬人測試賽 林奕華提醒這3件事要注意
台北大巨蛋周六就要開放1.3萬觀眾測試賽，今天舉辦閉門賽，台北市副市長林奕華今天在臉書表示，為了做足準備，遠雄和中華民國棒球協會今天安排2場閉門賽，共邀請4支球隊到大巨蛋現場進行練習賽，看是否場地仍有需要調整之處。
由於接下來本周六，大巨蛋即將開放1.3萬名觀眾參與測試，林奕華也在臉書提出三點提醒，包括觀賽民眾請依現場工作人員指示分流進場、搭乘捷運可從國父紀念館4或5號出口進入、搭捷運搭公車少開車。
林奕華說，她今天到台北大巨蛋進行賽前場地確認，針對場外觀眾進出動線和場內指標、媒體區、球員休息室、練習場、球場等一一解鎖，也掌握當天捷運公司人員、交通維持警力、遠雄公司人員等安排，讓11月18席HomeRun台北大巨蛋萬人預備賽可以一切順利！
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