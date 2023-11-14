捷運環狀線北環段、萬大線二期見曙光 最快明年3月動工

歷經多次流標，位於台北市「社子-士林」北環段CF690C區段標及新北市萬大線二期CQ880A區段標（土城段）在今天開標，各有2家與1家扶和資格的廠商投標，北市捷運局一工處及二工處將進行評選作業，評選結果若符合規定就可順利決標，最快皆能在明年3月前開工。

北市捷運局表示，北環段CF690C區段標工程範圍自新北市三重區集賢路五華國小前起，以潛盾隧道方式連續穿越淡水河及基隆河，至台北市士林區士商路口止，全長約2.7公里。工程內容包括1座位於士林區社子之社正公園Y24地下車站、2段潛盾隧道、2座位於堤防邊的逃生豎井及1段袋式儲車軌；工作項目包括土木、建築、水電及環控工程。

捷運局指出，CF690C區段標不僅是捷運北環段進入台北市轄區的「第一標」，該標案內的Y24站更是已通車營運之環狀線第一階段開進台北市的第1站。

另外，萬大線二期CQ880A區段標，捷運局說，工程範圍自萬大線第一期LG08站西側明挖覆蓋隧道延伸至土城區金城路出土段止，共設2座地下車站（LG09及LG10）、3段潛盾隧道及1段明挖覆蓋隧道出土段，路線長度約為2.84公里。

北市捷運局表示，受COCID-19與俄烏戰爭等外在國際情勢及國內整體工程量飽和、營建產業面臨缺工、缺料、營建物價飛漲等因素影響，都因為沒有廠商參與投標而流標。今年依現況檢討標案施工環境條件及風險，合理修正契約條款及預算等招標文件，提高廠商投標意願後，終於有望順利雙雙決標。