新北攜手慈濟 目標拚3年後培訓1.4萬名防災士

世局多變，必須為大規模災害來臨做最好準備，新北市消防局、社會局、三重區公所攜手佛教慈濟慈善事業基金會、台大氣候天氣災害研究中心，近日演練一旦發生強震，三重若有2千多棟房屋倒塌，3萬多人需要收容安置要如何有條不紊安頓災民，從災民報到，到食宿安排，及兒童的照顧、災民心靈撫慰等，鉅細靡遺，過程逼真。

消防局長李清安說，新北市有山有海，幅員遼闊，人口多達400萬，萬一發生大規模災難，必須有足夠的收容安置場所，目前全新北市規畫設置586處，可收容36萬多人。慈濟也慷慨將新北市6處園區和靜思堂作為災民收容所，可運用慈濟既有的資源和志工人力，與市府合作，全力支援災民收容安置、物資調度及運補等。

李清安說，今年度透過各靜思堂辦理30場次的防災士培訓課程，希望各學員們取得防災士認證後，可以更自主性地協助區公所、防災社區或學校等場域辦理各項平時防災整備工作；災害發生時亦可協助民眾採取災害應變措施與災後復原重建工作。

李清安說明，明年度新北市消防局將持續培訓3000名防災士，目標是到2026年培訓共約1萬4000名防災士，強化民眾防救災知能及自助互助能力。

社會局副局長吳淑芳說，在演練過程中，慈濟做得相當熟練、徹底，不僅在寢區分為家庭區、男、女區衛浴均分開，還有兒童陪伴遊戲區，心靈撫慰區還細膩地設立基督徒專屬區，尊重各宗教派別。

慈濟三重志業園區師姐羅美珠回顧說，她追隨證嚴上人58年，上人常說：「人生無常、國土危脆」，凡事需要預為準備，有備就無患，更希望能備而不用。她說，長年以來，哪裡有災害，慈濟人在哪裡。新北市的蘆洲大囍市大火、蘇迪勒風災、八仙塵爆等，慈濟人第一時間趕到現場提供關懷，撫慰人心。