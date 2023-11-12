快訊

柯辦：柯文哲從未向蔡正元道歉 太陽花事件僅交換意見

開罐頭前一動作多數人都忘記 可能讓細菌和微生物進到食物裡

虧損達24億美元 美國空軍一號想換波音747-8卻變大錢坑

集結各局處、社區大學開課資訊 新北學習型網站今啟用

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北教育局今啟用新北市學習型城市網站，民眾可一站式查詢跨局處課程。圖／新北市教育局提供
新北教育局今啟用新北市學習型城市網站，民眾可一站式查詢跨局處課程。圖／新北市教育局提供

新北市約有474所終身學習機構，提供民眾終身學習管道。新北教育局今啟用新北市學習型城市網站，民眾可一站式查詢跨局處課程。教育局長張明文說，網站費時一年多彙整建置，盼整合過去分散的課程資訊，讓民眾快速搜尋學習資源。

新北教育局去年起設置「終身學習學習型城市推展委員會」，結合產官學民資源推動學習型城市，拚2025年爭取教育部學習型城市認證。今日推出新北學習型城市網站，集結教育局、社會局、勞工局、經發局、原民局、客家局及資訊中心等資源，同時也有社區大學、松年大學、婦女大學、樂活大學、原住民族部落大學、勞工大學、企業產經大學、hakka好學堂、數位學院等多達14類、474所終身學習機構課程資訊。

教育局表示，網站有課程地圖及課程查詢功能，其中課程地圖依29個行政區分布，將各學習機構標記於地圖上，方便民眾檢索。而課程查詢可透過指定關鍵字、機構類別或課程類別，縮小搜尋範圍，點選連結即可連至指定網站查看報名資訊；此外，還建有語音輔助功能，協助中高齡長者「邊看邊聽」，搜尋課程更容易，並提供手機使用介面。

市民宋小姐表示，平日與婆婆熱衷於參加社區大學開設的課程，透過跨世代共同學習，增進情誼，兩人成為無話不談的「好姊妹」。因使用新北學習型城市網站，淺顯易懂便於查詢，課程資訊琳瑯滿目，讓她發現原來住家附近還有其他多元的學習機構及課程，兩人都迫不及待準備報名。

新北市學習型城市網站有課程地圖及課程查詢功能。圖／新北市教育局提供
新北市學習型城市網站有課程地圖及課程查詢功能。圖／新北市教育局提供

教育局 社區大學

延伸閱讀

警報器大作淡水民宅竄火煙 新北消防馳援2嗆傷…起火原因待查

無怨無悔協助特教班18年 許秀鎮獲頒新北杏福志工

影／詐騙女車手約社區大廳面交 新北警假扮房仲埋伏逮人

學費玩花招 大峽谷大學遭重罰12億

相關新聞

土城編定工業區持續都更及開發 新案兼顧友善育兒環境

位於新北的土城編定工業區近年持續都更及發展，產業型態也由傳產逐漸轉變為高科技及新型態產業，其中指標案國泰人壽土城工業區都...

大台北600萬人每日生鮮蔬果要靠它 板橋果菜市場冷鏈物流中心今動工

斥資2億元的板橋果菜市場冷鏈物流中心今天動工，低溫卸貨區吞吐量可達100公噸，全日溫度維持15度C以下，減少農產品耗損，...

長者打肺鏈疫苗資格複雜撲空惹民怨 里長冤成受氣包

除公費流感疫苗開打，各區里也開始讓長者施打肺炎鏈球菌疫苗，不過近期有議員接獲民眾陳情，指長輩依里辦公室公告時間前往施打站...

北市治安風水師 申請到檢測耗1個月

台北市警局推「治安風水師」逾20年計畫，至今已有40萬筆以上的檢測數，不過，北市議員實測申請到檢測完畢的時間竟花上快一個...

工地灌漿車撞死人 6月迄今沒開罰

北市大安區某建案6月發生工安意外，1輛灌漿車倒車疑未注意後方而撞上行人釀悲劇。議員苗博雅表示，建管處稱出工地圍籬的事都不...

三重擴大都計 可增額3.83萬人

新北市府辦理「擴大三重（五股興珍地區）都市計畫」，未來將有環狀線北環段站點，將以住商發展為主。城鄉局表示，三重現行計畫區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。