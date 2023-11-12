集結各局處、社區大學開課資訊 新北學習型網站今啟用

新北市約有474所終身學習機構，提供民眾終身學習管道。新北教育局今啟用新北市學習型城市網站，民眾可一站式查詢跨局處課程。教育局長張明文說，網站費時一年多彙整建置，盼整合過去分散的課程資訊，讓民眾快速搜尋學習資源。

新北教育局去年起設置「終身學習學習型城市推展委員會」，結合產官學民資源推動學習型城市，拚2025年爭取教育部學習型城市認證。今日推出新北學習型城市網站，集結教育局、社會局、勞工局、經發局、原民局、客家局及資訊中心等資源，同時也有社區大學、松年大學、婦女大學、樂活大學、原住民族部落大學、勞工大學、企業產經大學、hakka好學堂、數位學院等多達14類、474所終身學習機構課程資訊。

教育局表示，網站有課程地圖及課程查詢功能，其中課程地圖依29個行政區分布，將各學習機構標記於地圖上，方便民眾檢索。而課程查詢可透過指定關鍵字、機構類別或課程類別，縮小搜尋範圍，點選連結即可連至指定網站查看報名資訊；此外，還建有語音輔助功能，協助中高齡長者「邊看邊聽」，搜尋課程更容易，並提供手機使用介面。