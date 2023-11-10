北市環南市場改建25年蓋不完 議員批創下「惡例」市場處回應了

台北市議會財政委員會今赴環南市場考察，北市議員批，環南市場改建創下「惡例」，民國88年編列預算至今變更6次設計、又增編1.23億元預算，「改建1/4世紀仍未完工」，也發現2期工程大小狀況，要求11月總質詢前改善。市場處表示，冷氣空調及地板鋪面已做改善，攤位空間部分會待2期完工啟用後，與1期2樓空間重新規劃改善。

北市環南市場興建於民國67年，市場販售加工食品、魚肉類、家禽、蔬果等貨品，1323個攤位，市場建築物結構主體使用負荷過大、設備老舊、環境不佳等，因此民國88年編列市場分為2期改建，不料，尋覓中繼市場拖延了建設，如今已改建25年，2期進度89.4%，經費從86億元，增加到94億元，預計明年完工。

北市議員秦慧珠批，工程曠日費時之外，預算也不斷攀升，近期又增列1.23億元物調費，「現在離明年完工僅剩幾個月，還要向議會討預算，吃定議會就會給嗎？如果提前完工，就不會有這筆費用了。」質疑市場處埋頭畫設計圖，缺乏與攤商溝通，事後才得來回更改。

她認為，主責的北市水利處、施工廠商啟達聯合建築師事務所都應該該被列管，「北市還有很多市場要改建，若都花25年，大家有那麼長的命可以活嗎？」

北市議員郭昭巖說，柯文哲市府為了搶快，1期完工攤商進駐後才發現問題一籮筐，空調設備不良、攤商指標路線混雜等，前後達50多項狀況，不希望重蹈1期攤商進駐後，又得花上千萬元改善的覆轍；明年2期的攤商將要進駐，時間不能再拖延，要在11月的總質詢時趕緊處理完。

北市議員洪婉臻和顏若芳走在環南市場2期的停車場樓層，發現鋪面容易打滑，只要地板有水，勢必會跌倒，而且這座堪稱東亞最新的市場，預計結合觀光，所以腥臭味問題也該解決。

環南市場攤商自治會長林勝東說，民國88年設計的大樓，時過境遷，許多設備都該改善，期望市府能符合攤商的需求完成工程，預算也能盡快通過，讓攤商早日進駐這盼了許久的市場。

北市市場處副處長高群荐坦言，攤商進駐1期大樓後反應諸多問題，因此將各項問題統整，提供給水利處作為2期工程的借鏡，而議員談到的空調冷氣外溢，2期的出入口增設空氣門，而停車場人行道的鋪面打滑，也鋪設金剛砂增摩擦係數，若攤商進駐後有疑慮，也會滾動調整。

至於1期2樓攤商空間狹小，高群荐說，待2期1樓完工後，1期2樓的豬肉、魚肉攤將搬遷於此；屆時1期2樓的則會作為攤商後場準備空間，預計明年4月到中秋節會陸續調整。

另外，腥臭味狀況，他說，輔導攤商將味道較重的肉渣、生鮮，使用專用垃圾打包後到冷藏空間集中處理，打造GHP規範。

此外，財政委員會也到興建中的第一果菜批發市場考察。新工處表示，由於沒有尋覓到中繼市場，工程在同個地點以拆除、遷建、興建完成，工程進度為29.03%。