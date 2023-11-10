猴硐產黑金或黃金引爭論 資深里長引吳念真電影解釋

新北市猴硐派出所外牆彩繪老舊，日前瑞芳區公所重新彩繪，但猴硐已產煤礦（黑金）出名，彩繪卻是金礦車，引發居民議論，當地資深里長林文清表示，吳念真拍的多桑昇福坑雖電影以採煤為主，但其實昇福坑是產金礦，猴硐雖然大部分產煤，但的確也有金礦，因此彩繪金礦車其實並沒有錯。

猴硐盛產煤礦出名，因此最近猴硐派出所外牆彩繪採金礦車，引發居民議論是否恰當。瑞芳區龍鎮里長林文清表示，猴硐礦村眾所週知為台灣產煤重鎮，也是全台產煤單一區域最大產量的所在地，但其實猴硐地區也包含了大、小粗坑，昔日九份也有「小上海」，大粗坑也稱「小美國」，其實這一帶都是產金，原本大粗坑在國民政府來台後有行政區域為大山里，後人口減少併入弓橋里，這處也是產金，所以猴硐礦村，不只煤礦也有金礦。

林文清表示，吳念真電影多桑的場景取景之地為昇福坑，其實昇福坑就是金礦坑，只是在劇中因拍攝的緣故，以煤礦為描述地，這些礦坑都還與九份的金礦礦脈是同一區域的。

而猴硐大小粗坑一帶的登山路徑，除了傳統大粗坑古道、小粗坑古道、金字碑古道外，連接大小粗坑間的大小粗坑採金古道，這一帶統統都是金礦區域，現在芒花季開始了，近期只要到大小粗坑一帶爬到最高山，可以欣賞芒花外，還可以欣賞基隆山的芒花，這一帶芒花盛開，唯有深入其境，才可以看到最美麗的芒花山脈。