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北市百貨周年慶安檢 建管處開罰4違規業者

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
管家婆科技股份有限公司（禮客二館）防火捲門損壞。圖／台北市建管處提供
管家婆科技股份有限公司（禮客二館）防火捲門損壞。圖／台北市建管處提供

近來各大百貨商場周年慶登場，吸引不少人前往消費。北市府展開為期22天安檢39家場所，其中Diamond Towers、愛買忠孝店等4家違反建管規定，建管處依法開罰12至24萬元，並已要求限期改善，維護期間市民消費環境安全。

建管處長虞積學說，百貨賣場周年慶期間，大型消費場所是人潮眾多的地方，自主安全管理本就應該有高規格安全標準，建管處一旦發現違規情事即重罰。除了平時落實各類場所公安申報管理，更持續辦理不定期「抽檢」驗收成效，以保護消費者在場所的公共安全。

建管處10月16日至11月6日，無預警動態公共安全檢查大型百貨賣場共39家場所，4家違反建管規定者，均已依法處罰12萬至24萬元，也要求場所限期改善。

虞積學進一步說明違規事項，管家婆科技股份有限公司（禮客二館）的防火區劃防火鐵捲門故障、未依規定辦理建築物公共安全檢查簽證及申報作業，挨罰24萬元；Diamond Towers未公安申報，食祿軒餐廳股份有限公司（慶城分公司）、遠百企業（股）忠孝分公司（愛買忠孝店）的防火鐵捲門無法正常起降閉合，均開罰12萬元。

建管處表示，執行百貨賣場公共安全聯合檢查的目的，著重於要求業者平時就應維護營業場所公共安全，勿任意堆置雜貨於安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，阻礙人員逃生避難而造成公共危險。

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