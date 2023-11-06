石門友善地瓜盛產中 產地實際挖掘超趣味
時序進入秋冬，北海岸石門山區出磺口農場的黃金地瓜盛產中，採用友善種植方式的草生地瓜，將地瓜藤先行割除，再用鋤頭將地瓜挖出土，雖然外皮有些蟲咬賣像不佳，不過口感並不影響依舊香甜可口，而大部分北海岸的地瓜產季在9月底結束，出磺口農場的地瓜到現在還能出產，種植方式有秘訣。
出磺口農場陳國志說，農場的草生地瓜，除了友善種植不撒農藥、化肥，還會在種植的時候加入大灶灰，確保地瓜在土裡能夠好好生長，不會因為在土裡生長太久而放到爛掉。此外，現在也正是出磺口農場挖地瓜體驗活動的最好時節，近來還有開放網路報名，相當便捷。
都會區水泥建築林立，親子休閒活動往大自然農場走正夯，出磺口農場正值地瓜產季，限定版的挖地瓜體驗活動也現正開跑中，農場主人歡迎大手攜小手到農場體驗，感受產地實際挖掘黃金地瓜的無限樂趣。
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