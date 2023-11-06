快訊

大成發言人周叔恆登山失足墜谷不幸身亡 公司發重訊了

不只Joeman！網紅蕾菈夫妻持毒被逮 經紀人：已無保請回

Joeman持毒遭警方逮捕 經紀人回應了：心情複雜

石門友善地瓜盛產中 產地實際挖掘超趣味

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門山區出磺口農場的黃金地瓜盛產中，採用友善種植方式的草生地瓜。 圖／紅樹林有線電視提供
石門山區出磺口農場的黃金地瓜盛產中，採用友善種植方式的草生地瓜。 圖／紅樹林有線電視提供

時序進入秋冬，北海岸石門山區出磺口農場的黃金地瓜盛產中，採用友善種植方式的草生地瓜，將地瓜藤先行割除，再用鋤頭將地瓜挖出土，雖然外皮有些蟲咬賣像不佳，不過口感並不影響依舊香甜可口，而大部分北海岸的地瓜產季在9月底結束，出磺口農場的地瓜到現在還能出產，種植方式有秘訣。

出磺口農場陳國志說，農場的草生地瓜，除了友善種植不撒農藥、化肥，還會在種植的時候加入大灶灰，確保地瓜在土裡能夠好好生長，不會因為在土裡生長太久而放到爛掉。此外，現在也正是出磺口農場挖地瓜體驗活動的最好時節，近來還有開放網路報名，相當便捷。

都會區水泥建築林立，親子休閒活動往大自然農場走正夯，出磺口農場正值地瓜產季，限定版的挖地瓜體驗活動也現正開跑中，農場主人歡迎大手攜小手到農場體驗，感受產地實際挖掘黃金地瓜的無限樂趣。

石門 親子 網路

延伸閱讀

比地瓜熱量低，馬鈴薯五大吃法推薦，幫你減肥、解便祕！

牛蒡到底是蔬菜還澱粉？一圖看懂那些你以為的蔬菜其實都澱粉

北海岸國際風箏節登場 海龜、台灣藍鵲、石門肉粽爭豔

讚！本產地瓜脆片受日本青睞 首批2萬多包今封櫃出口

相關新聞

大巨蛋火災搶救計畫停在2015年 消防局曝原因：營運後滾動調整

台大巨蛋將在18日辦萬人測試賽，但議員林延鳳發現，消防局為大巨蛋編寫的火災搶救計畫，停留在柯市府核定變更設計、復工前的2...

新北停車位不足 新北市府允全面檢討

停車位僧多粥少，新北市議會民進黨團今天總質詢高喊「市長找大位，市民沒車位」，議員黃淑君表示，新北市登記汽車車輛為108萬...

警台北溫泉季宣導反詐騙 登台熱舞抖音爆紅「愛甲超過」

台北溫泉季，睽違4年邀請日本愛媛縣松山市「道後撞神轎祈福盛典」來台，神轎氣勢浩大相撞，用以祝福五穀豐收、商業興隆，台北市...

男子在北捷車廂抽電子菸 北捷將追查身分開罰

有網友昨天拍下男子在車廂內抽電子菸的影片，不顧其他旅客權益。台北捷運今發新聞稿表示，目前正積極追查影片中的旅客身分、加強...

65歲長者每6人就有1人會跌倒 北投樂齡健身房助提升肌耐力

隨著人口高齡化影響，長照成為重要議題，不過壽命的延長伴隨身體機能老化、肌肉量減少與骨骼流失，導致老年人跌倒發生率增加，根...

新莊環漢路二段及重新堤外道施工 13日至25日時段管制

位於新北大漢溪左岸的環漢路二段、重新堤外道等是新莊地區交通要道，不過近期正施作新設跨堤陸橋工程。新北高灘處表示，兩路段將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。