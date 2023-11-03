捷運樹林段2029年完工 議員蘇泓欽質疑假議題

捷運萬大、中和、樹林捷運線其中樹林段（CQ890區段標）180億元去年10月動工，但土城段CQ880A(約111億)流標4次，CQ880B則尚未招標，樹林段預計2029年完工，但土城段預估順利也須2031年才完工。議員蘇泓欽批樹林段完工也無法啟用如水管不通根本是假議題。捷運局長李政安則表示土木工程與機電進程不同，未來標出後盡量檢討縮短土城段工期可能。

捷運萬大、中和、樹林捷運線分為一、二期，一期從中正紀念堂到中和莒光站(LG08A)，二期從土城LG09至新莊LG21與迴龍站相連，其中樹林段（CQ890區段標）180億元去年10月動工，但土城段原CQ880施工標流標4次，因此拆為CQ880A(約111億)又流標4次，CQ880B則尚未招標，樹林段預計2029年完工，但土城段目前順利也須2031年才完工。議員蘇泓欽批如同水管被切斷，樹林段完工也無法啟用。

蘇泓欽說，捷運樹林段去年動工，預計2029年完工但通車無望，只要上游土城沒有通車，下游樹林就通不了車。土城段預算還在審議，發包不知要到何時？未來樹林段做好，預計兩年等待通車期間，維修保養又是一筆額外且無用的開銷。

他質疑土樹段捷運13站，拆成三段發包，由三間不同公司承攬，各種工項是否能無縫接軌，希望中央預算儘速通過，市府土城段盡速完成發包動工。

捷運局長李政安對此表示，游於疫情缺工缺料導致CQ880A流標，將盡快再次招標，CQ880B仍持續作業中，CQ890土木工程完工後還有機電設備需施工。未來土城段標出後盡量檢討縮短工期可能。