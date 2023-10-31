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戴魔法帽、海盜帽 汐止湖光里共餐過萬聖節

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區湖光里老人共餐，志工們也特地裝扮一下，戴面具或是頭戴魔法帽，長輩們吃飯也感受萬聖節的快樂氣氛。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區湖光里老人共餐，志工們也特地裝扮一下，戴面具或是頭戴魔法帽，長輩們吃飯也感受萬聖節的快樂氣氛。 圖／觀天下有線電視提供

10/31日萬聖節汐止區湖光里今天舉辦老人共餐，志工們也特地裝扮一下，戴面具或是頭戴魔法帽，為長輩們打菜，當天汐止區長林慶豐也特地前往關心，現場長輩們吃飯也感受萬聖節的快樂氣氛。

吃飯前先由專業老師帶著長者一起動健康，做做暖身操，汐止區湖光里共餐剛好碰上了10/31日萬聖節，為了帶動氣氛，里長杜金泉也和志工們一起輕巧裝扮，有志工是戴著閃亮亮的面具，也有志工是頭戴魔法帽，站在取菜區為長輩們打菜，好有過節氣氛。

湖光里長杜金泉說，剛好搭配今天是萬聖節，志工們也一起裝扮，每個服裝造型都很不一樣，讓長輩有過節氣氛，另外，在金龍湖福德宮捐加菜金下，讓湖光里的銀髮共餐，從每個月一次增加為兩次，很高興長輩多多走出來，一起分享共餐。

汐止區長林慶豐表示，今天非常開心參與湖光里長輩的共餐，現場準備了許多美味餐食讓長者享用，里長這邊也配合萬聖節的節慶，做特別的裝扮，讓長者都非常開心。

當天汐止區長林慶豐也到活動中心和老人家一起吃飯聊天，當然，也不免俗的也要裝扮一下，戴著亮眼的魔法帽，而里長則是海盜帽，打完菜後也跟著一起坐下來吃飯，長輩說就是喜歡這種大家一起吃飯聊天，很熱鬧。

長輩 汐止 萬聖節

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