大巨蛋視察 議員憂屋頂燈光吃球

台北市議會教育委員會昨天視察大巨蛋、北流。議員發現大巨蛋球場屋頂燈光「吃球」，讓球員產生眩光；球員休息區高度不夠也易撞頭；還有議員在大巨蛋內撿到許多菸蒂，質疑工地管理不佳。並要求11月14、18日2場測試賽後，調查球員、觀眾體驗意見，及周邊居民對交通影響等看法。市府允諾測試後調查滿意度。

市長蔣萬安上周五開箱大巨蛋，議會教委會昨也市政考察大巨蛋，議員陳宥丞實際帶球到大巨蛋試投，發現除座椅有吃球問題，屋頂的燈光也會讓球員恐產生眩光；議員黃瀞瑩說，過去台灣球場都是室外較沒燈光問題，大巨蛋是室內球場，燈光若角度沒處理好，對球員會有眩光影響，尤其守備球員半場打下來，恐影響比賽。

議員也質疑球員休息室中間橫梁過低可能危及球員安全。記者黃義書／攝影

議員許淑華、洪婉臻、何孟樺、徐巧芯等人也質疑，大巨蛋未來將辦國際大型賽事，球員休息室高度不夠，光櫃子褲子就不能吊著掛，只要190公分以上球員在休息室，動不動就可能撞到頭。

簡舒培質疑，大巨蛋逃生通道靠進出口的座位區，僅一側可逃生，還有12月3日將打亞錦賽，停車場竟還沒拿到許可？陳怡君也說，大巨蛋設計不夠細心，施工品質粗糙，包括牛棚練習室木門已破損、室外手把也還沒裝好，批評蔣萬安光鮮亮麗開箱卻看不到諸多瑕疵。

議員徐巧芯要求大巨蛋11月18日測試賽後，應對球員、觀眾、周邊居民做滿意度調查，如果1萬人不過關，全區營運容留上限5萬9833人怎過關？

遠雄回應，會依據議員意見修正，其中休息室高度不夠，是因上方為座位區，梁柱部分會調整為非通行動線，避免撞到。體育局長王泓翔表示，會請遠雄做滿意度調查，議員建議都會要求改善，絕不放水。

至於赴北流視察，先前磁磚掉落，北流報告修繕計畫，除定期維護，也初步規畫先裝設天溝，除防範砸到人，也助於排水，但議員憂裝設後影響美觀，北流回應，會盡量貼合建築物，顏色上也會選擇與牆面相近，將影響降到最低。

議員簡舒培也關注北流自償率，目前仍需文化局補助多，北流執行長梁序倫回應，原則上規畫到2026年自籌率可達5成、過半，目前周邊人潮不多，包含社宅、建案都要等2025年後才陸續完工入住，會持續努力提高自籌率。