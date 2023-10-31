聽新聞
test
0:00 / 0:00

大巨蛋視察 議員憂屋頂燈光吃球

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北報導
台北市議會教育委員會昨天前往大巨蛋視察，議員發現大巨蛋球場屋頂燈光「吃球」，讓球員產生眩光。記者黃義書／攝影
台北市議會教育委員會昨天前往大巨蛋視察，議員發現大巨蛋球場屋頂燈光「吃球」，讓球員產生眩光。記者黃義書／攝影

台北市議會教育委員會昨天視察大巨蛋、北流。議員發現大巨蛋球場屋頂燈光「吃球」，讓球員產生眩光；球員休息區高度不夠也易撞頭；還有議員在大巨蛋內撿到許多菸蒂，質疑工地管理不佳。並要求11月14、18日2場測試賽後，調查球員、觀眾體驗意見，及周邊居民對交通影響等看法。市府允諾測試後調查滿意度。

市長蔣萬安上周五開箱大巨蛋，議會教委會昨也市政考察大巨蛋，議員陳宥丞實際帶球到大巨蛋試投，發現除座椅有吃球問題，屋頂的燈光也會讓球員恐產生眩光；議員黃瀞瑩說，過去台灣球場都是室外較沒燈光問題，大巨蛋是室內球場，燈光若角度沒處理好，對球員會有眩光影響，尤其守備球員半場打下來，恐影響比賽。

議員也質疑球員休息室中間橫梁過低可能危及球員安全。記者黃義書／攝影
議員也質疑球員休息室中間橫梁過低可能危及球員安全。記者黃義書／攝影

議員許淑華、洪婉臻、何孟樺、徐巧芯等人也質疑，大巨蛋未來將辦國際大型賽事，球員休息室高度不夠，光櫃子褲子就不能吊著掛，只要190公分以上球員在休息室，動不動就可能撞到頭。

簡舒培質疑，大巨蛋逃生通道靠進出口的座位區，僅一側可逃生，還有12月3日將打亞錦賽，停車場竟還沒拿到許可？陳怡君也說，大巨蛋設計不夠細心，施工品質粗糙，包括牛棚練習室木門已破損、室外手把也還沒裝好，批評蔣萬安光鮮亮麗開箱卻看不到諸多瑕疵。

議員徐巧芯要求大巨蛋11月18日測試賽後，應對球員、觀眾、周邊居民做滿意度調查，如果1萬人不過關，全區營運容留上限5萬9833人怎過關？

遠雄回應，會依據議員意見修正，其中休息室高度不夠，是因上方為座位區，梁柱部分會調整為非通行動線，避免撞到。體育局長王泓翔表示，會請遠雄做滿意度調查，議員建議都會要求改善，絕不放水。

至於赴北流視察，先前磁磚掉落，北流報告修繕計畫，除定期維護，也初步規畫先裝設天溝，除防範砸到人，也助於排水，但議員憂裝設後影響美觀，北流回應，會盡量貼合建築物，顏色上也會選擇與牆面相近，將影響降到最低。

議員簡舒培也關注北流自償率，目前仍需文化局補助多，北流執行長梁序倫回應，原則上規畫到2026年自籌率可達5成、過半，目前周邊人潮不多，包含社宅、建案都要等2025年後才陸續完工入住，會持續努力提高自籌率。

大巨蛋 議員 簡舒培

延伸閱讀

大巨蛋下月測試 陳怡君點瑕疵批蔣萬安光鮮開箱看不到

影／只有李建昌做得到 視察大巨蛋要徐巧芯、許淑華搭擋試投

萬聖節大玩Cosplay為何要扮「航海王」索隆？蔣萬安親曝原因

歷經32年風雨 蔣萬安：我們有大巨蛋了感謝重要推手

相關新聞

大巨蛋視察 議員憂屋頂燈光吃球

台北市議會教育委員會昨天視察大巨蛋、北流。議員發現大巨蛋球場屋頂燈光「吃球」，讓球員產生眩光；球員休息區高度不夠也易撞頭...

北市復康巴士駕駛荒 5成預約不到

台北市復康巴士有328輛，司機僅248人，有80輛車閒置，除特A級身分，公運處坦言，有5成的人預約不到復康巴士。北市議員...

樹林2處整開案 重啟通盤檢討

為串聯捷運三環六線，新北市政府啟動樹林防汛三期、樹林（三多里地區）機五周邊等2處地區都市計畫專案通盤檢討。民代說，2處開...

YouBike1.0北市無處還 旅客叫苦

1200月票上路，被稱為「通勤最後一哩路」的YouBike在雙北使用率大幅提升21%，1.0、2.0系統相容問題再浮現，...

新北租金補貼 藍營籲增至7千元

新北市議會國民黨團昨質詢長照、居住正義等議題，認為新北租金補貼仍不夠，建議提高到7000元。代理市長劉和然回應，初步評估...

淡水「公司田溪微型藝術祭」 用藝術認識海岸生態

為讓更多人了解淡水公司田溪沿線到出海口的生態歷史故事，國立臺北藝術大學美術學院協同公司田溪程氏古厝從上週開始舉辦一系列的公司田溪微型藝術祭，辦理許多市集講座等活動，而其中由藝術家王毓淞所辦理的「親子海歸日」主題活動，也相當特別，透過大大小小的海龜印製模具，讓爸媽帶著孩子在沙崙海灘上頭一起製作海龜足跡，藉此讓大家了解其實沙崙早期可是海龜的棲息地。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。