同志遊行侯、柯、郭都缺席 北市府副市長、局長參加

北市今同志遊行，估15.3萬人上街，總統參選人侯柯郭都缺席，台北市長蔣萬安參加天母萬聖節活動，同志遊行由副市長林奕華和社會、民政局長參加。

台灣同志遊行今天下午從台北市政府集結出發，活動由彩虹市集打頭陣，有逾120攤市集以及多個NGO團體設立攤位，規模近年來最大，吸引不少民眾參與。

林奕華說，台灣彩虹公民行動協會主辦的第21屆台灣同志大遊行，她和社會局長姚淑文以及性平辦公室同仁 下午1:30開始，一起發台北市政府準備的小彩虹旗，送給前來參加的朋友。

她說，下午的天氣非常適合遊行，除了來自全台灣的朋友前來參加，讓人印象深刻的是國際化的程度，因為在台北舉辦的同志遊行規模是亞洲最大，相信很多來自不同國家的朋友早已做好來台灣的安排。