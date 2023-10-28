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同志遊行侯、柯、郭都缺席 北市府副市長、局長參加

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北同志遊行由副市長林奕華和社會、民政局長參加。圖/取自林奕華臉書
台北同志遊行由副市長林奕華和社會、民政局長參加。圖/取自林奕華臉書

北市今同志遊行，估15.3萬人上街，總統參選人侯柯郭都缺席，台北市長蔣萬安參加天母萬聖節活動，同志遊行由副市長林奕華和社會、民政局長參加。

台灣同志遊行今天下午從台北市政府集結出發，活動由彩虹市集打頭陣，有逾120攤市集以及多個NGO團體設立攤位，規模近年來最大，吸引不少民眾參與。

林奕華說，台灣彩虹公民行動協會主辦的第21屆台灣同志大遊行，她和社會局長姚淑文以及性平辦公室同仁 下午1:30開始，一起發台北市政府準備的小彩虹旗，送給前來參加的朋友。

她說，下午的天氣非常適合遊行，除了來自全台灣的朋友前來參加，讓人印象深刻的是國際化的程度，因為在台北舉辦的同志遊行規模是亞洲最大，相信很多來自不同國家的朋友早已做好來台灣的安排。

林奕華表示，台北北市是個國際城市，多元是特色和資產，平權是基本理念，台北市政府和大家一起努力，多元需要的不只是彼此理解，還希望追求相互榮耀的更高境界。

台北同志遊行，副市長林奕華(右一)和社會局長姚淑文(中)參加。圖/取自林奕華臉書圖/
台北同志遊行，副市長林奕華(右一)和社會局長姚淑文(中)參加。圖/取自林奕華臉書圖/

同志遊行 林奕華

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