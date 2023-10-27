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秀峰扶輪社送愛心 助汐止信望愛教會音樂教室重生

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
秀峰扶輪社號召共六大扶輪社一起做愛心，捐助冷氣機、除濕機給信望愛教會，將教室重新粉刷，讓孩子有更好的學習環境。 圖／觀天下有線電視提供
秀峰扶輪社號召共六大扶輪社一起做愛心，捐助冷氣機、除濕機給信望愛教會，將教室重新粉刷，讓孩子有更好的學習環境。 圖／觀天下有線電視提供

汐止的信望愛教會長期為弱勢學生幫忙課後輔導，也發展他們的音樂才藝，不過，時間一久教室長壁癌、冷氣又壞了，所以，秀峰扶輪社得知後，就號召共六大扶輪社，一起做愛心，捐助冷氣機、除濕機給信望愛教會，並且將教室重新粉刷，讓孩子有更好的學習環境。

今(27)日秀峰扶輪社結合五大扶輪社聯合做愛心，在關懷信望愛教會「音樂教 室重生」服務計畫落成儀式上，教會也頒發感謝狀表示感謝，主要是因為原本教室長時間沒用，不但老舊也長壁癌，後來又發現冷氣也壞了，透過扶輪社捐助經費，清除壁癌重新粉刷，也換了冷氣，讓弱勢家庭學生有更好的環境學音樂，彈鋼琴或是學其他樂器。

秀峰扶輪社社長林佳芬表示，長期以來都有在信望愛教會做社會服務的計劃，之前有發現原本的音樂教室己經老舊，需要進行整修，所以，構想了音樂教室重生計劃，教室除了嚴重的壁癌問題，冷氣設備也壞了，這樣的環境孩子們根本沒辦法專心學習，所以，在硬體部分，清除可怕的壁癌重新粉刷，還有更換冷氣，並添購一台除濕機，希望讓孩子們有更舒適的環境學音樂。

信望愛教會牧師彭禎祥指出，感謝秀峰扶輪社邀請幾個友社來關心，原本課後輔導都有安排學音樂，但是，因為疫情就都停了，這間音樂教室就成了食物銀行放物資的地方，後來秀峰扶輪社知道後就表示願意幫忙恢復音樂教室使用，協助重新粉刷、添購除濕機及換冷氣，讓弱勢家庭孩子上音樂課有更好的環境。

教室 冷氣 除濕機

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