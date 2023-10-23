北捷萬大線藤寮坑溝廢水污染 新北環保局開罰包商

新北市中和區和成路一段藤寮坑溝日前遭人檢舉出現白色廢水污染，經新北環保局派員稽查發現廢水來自捷運萬大線工地，依法將對承包商開罰，最高可處新台幣300萬元罰鍰。

新北市政府環境保護局今天發布新聞稿表示，21日接獲民眾通報，中和區和成路一段藤寮坑溝遭白色廢水污染，經派員稽查並查獲廢水來自台北市政府捷運工程局所主辦捷運萬大線設施共構工程。

環保局表示，經查是承包商於粉刷牆面後清洗油漆相關器具時，未妥善收集廢水致污染藤寮坑溝，環保局將依違反水污染防治法告發並限期改善，最重可處300萬元罰鍰。

環保局表示，廢油漆丟棄時應以吸水性報紙、廢布等吸收後，妥善防破防漏包裝，如為施工廠商應委託合格的清除處理業者處理；如為民眾DIY粉刷，應盛裝於專用垃圾袋給循線垃圾車處理；油漆桶罐如為可回收材質，請交給資源回收車回收。