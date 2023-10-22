絕美景點快收藏！夯劇暴走女外科、模仿犯、造浪者都在「這裡」拍的

第58屆金鐘獎落幕，許多影迷意猶未盡，新北市新聞局公布本次大贏家《村裡來了個暴走女外科》、《人選之人─造浪者》、《模仿犯》等戲劇作品在新北拍攝地點，邀請民眾一起來重溫劇情，並欣賞新北獨特山海與城鄉景點。

新北市新聞局長張愛晶說，新北市是座友善影視城市，提供劇組便利的協拍服務，這次勇奪包括戲劇節目獎、戲劇節目導演獎、戲劇節目女主角獎等4項大獎的《村裡來了個暴走女外科》，在迷人的萬里漁港拍攝，於去年上檔前還與新北新聞局在國家電影及視聽文化中心舉行聯合特映會。

張愛晶指出，金鐘視后蔡淑臻在該場特映會中，與支持影視產業不遺餘力的新北市長侯友宜聯合受訪，直說很享受在新北拍戲的時光，尤其對萬里漁港晚上「捕透抽」的絕美畫面印象深刻，希望有機會可以再到萬里拍戲。

新北協拍作品的《人選之人─造浪者》也是大贏家，片中在三峽介壽里活動中心、正義南路及光興街、瑞芳區道路、水湳洞漁港多處取景，將新北街景呈現在觀眾面前。

在坪林庫房弘道樓、新店大豐公園、寶高科技園區道路、舊蘆洲分局取景的《模仿犯》也摘下「戲劇類節目創新獎」等4項獎項。

新聞局說，新北市不僅有都會區萬家燈火的繁華，1小時車程時間即可抵達山河海自然美景，有效減省拍攝人力、物力及時間等資源。新北市協拍中心成立的目的，在於創造友善拍片環境，鼓勵國內、外影視團隊到新北取景，活絡新北經濟與影視產業發展。