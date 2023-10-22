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新北府會合演《雲開月明》上千長者看戲笑呵呵

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
議員白珮茹扮演見義勇為男主角洪學偉。圖／新北市新聞局提供
議員白珮茹扮演見義勇為男主角洪學偉。圖／新北市新聞局提供

新北府會每年都會合作推出敬老獻藝歌仔戲，在重陽節前夕為長者搬演好戲，隨著疫情結束，敬老獻藝歌仔戲睽違三年強勢回歸，21日在新北市府合演《雲開月明》，由副市長朱惕之、市議會副議長陳鴻源率局處首長與議員們同場獻藝，吸引近千位長者前來觀賞，看得長者笑呵呵。

新北市新聞局表示，府會敬老獻藝歌仔戲活動，自2011年起舉辦，中間2020年至2022年因疫情停辦，每年由市府首長及市議會議員合力演出，是全台各縣市絕無僅有的府會共演敬老活動。

今年推出新戲碼《雲開月明》，全戲由8月甫獲教育部頒發本土教育推展貢獻獎的黃美靜老師指導，主要故事敘述明朝知縣周如海三女盈玥為解二姊遭強娶之危，展現機智與敵周旋的故事，劇情高潮迭起、引人入勝。

朱惕之指出，為因應人口結構高齡化的浪潮，市府除達成29區、1032里皆設置銀髮俱樂部的目標，並成立86家日間照顧中心，也推動老人共餐、動健康、銀髮先修班等政策，讓長者能安心老、健康老、快樂老。而歌仔戲是很多長輩共同的回憶，市府與議會共同辦理敬老獻藝歌仔戲，一方面表達對於傳統戲曲文化的支持，另一方面也提供長輩在重陽節前夕的娛樂活動。

 今年歌仔戲有多位議員跟局處首長粉墨登場，其中參演多次者如陳鴻源副議長、劉美芳、白珮茹等議員，以及市議會陳王正源秘書長與市府研考會王瑞玲專委；副市長朱惕之、新聞局長張愛晶、青年局長邱兆梅、原民局長林瑋茜Siku Yaway、文化局長張䕒育、社會局長李美珍、客家局長林素琴也都是首都登場；新生代議員則包括王威元、山田摩衣、呂家愷、黃心華、戴湘儀等。

新聞局表示，該演出預計於今年12月24日18時在新北市各家有線電視的第3頻道公用頻道聯播，讓沒到場的長輩，也有機會在家欣賞到這場精采演出。

議員戴湘儀扮演周盈芳與議員劉美芳扮演女主角周盈玥。圖／新北市新聞局提供
議員戴湘儀扮演周盈芳與議員劉美芳扮演女主角周盈玥。圖／新北市新聞局提供
新北市議會秘書長陳王正源、新北市副市長朱惕之、新北市議會副議長陳鴻源扮演福祿壽三仙。圖／新北市新聞局提供
新北市議會秘書長陳王正源、新北市副市長朱惕之、新北市議會副議長陳鴻源扮演福祿壽三仙。圖／新北市新聞局提供
新北府會合演《雲開月明》，觀眾看得笑呵呵。圖／新北市新聞局提供
新北府會合演《雲開月明》，觀眾看得笑呵呵。圖／新北市新聞局提供

歌仔戲 議員

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