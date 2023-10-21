預算增幅很少 6成校舍逾40年 改建趕不上變老？

台北市教育局所屬公立學校校舍共1520棟，其中約6成屋齡超過40年，議員發現，當中老舊又是海砂屋共196棟，雖補強173棟，但屋齡超過公有建築耐用期限50年應直接改建。北市教育局表示，一旦執行，預計未來改建預算會從每年20多億，提升到30至40億元。

市議員游淑慧指出，教育局所屬的1520棟校舍，屋齡20年以內為三分之一，30到39年逾20%， 超過40年占6成，甚至也有70幾年的老舊校舍，「100多年的古蹟，像是士林國小圖書館另當別論，超過50年就符合改建年限。」她建議校園改建也能採用TOD概念。

「改建預算逐年編列，但增幅非常少。」游淑慧說，112年度僅編23億元，「如果從11年前開始計算，總計才95億元，經費加總居然不到市場改建的一半，依照編列速度，改建完50年校舍，當初30年的校舍也已老舊，永遠會有三分之一校舍等待改建。」

游淑慧舉例，松山工農校舍平均年限超過40年，致知樓南側還是53年海砂屋；士林葫蘆國小校舍同樣平均超過40年，中正樓南北棟是46年海砂屋；校舍平均45年碧湖國小，改建遙無期。

碧湖國小代理校長林千瑜表示，海砂屋的校舍多半已停止使用，師生改到其他大樓上課，雖然學校屋齡老舊，但安全檢驗合格，不至於影響安全，學校預計民國115年拆除海砂屋興建新大樓，預計117到118年完工。

教育局長湯志民說，目前逾30年建物會依混凝土剝落頻率、氯離子成分、水泥中性化及現場評估共214校，當中112校較緊急，現階段優先改建海砂屋老校舍。