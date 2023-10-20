聽新聞
test
0:00 / 0:00
萬大線工程惹民怨！圍籬延3年拆 議員曝60戶民宅地層下陷
捷運萬大線第一期工程預計2025年完工，施工路線為中和、土城交通要道，讓原交通更塞，而LG06土建工程圍籬原定今年12月31日拆除，卻將延長3年才要拆除，恐將影響拉長。另有議員發現，萬大線施工造成約60戶民宅，出現地層下陷、牆面龜裂等鄰損，要求新北捷運局加速處理。新北捷運局表示，已邀北捷局、里長及民眾現場說明，目前並無地層下陷問題。
市議員陳錦錠表示，新北中和區連城路因捷運萬大線施工，造成尖峰時刻壅塞，且第一期LG06土建工程圍籬原定年底拆除，卻延長三年後才要拆除，再加上萬大線施工，造成約60戶民宅，出現地層下陷、牆面龜裂、磁磚破損等鄰損，新北捷運局應盡快提出改善方案，避免鄰損擴大，確保民眾居住安全。
對此，新北捷運局表示，萬大中和線目前計畫進度達7成，為紓解施工交通瓶頸，台北捷局已於今年8月底開放施工時封閉的連城路北向右轉中正路專用車道，預計明年初陸續展開道路回填復舊作業，逐步縮減圍籬範圍，緩解壅塞情形。
至於鄰損部分，新北捷運局表示，9月28日邀北捷局、里長及民眾現場說明，關於巷弄水溝淤積造成住戶端反應排水不良，現場立刻要求廠商當天下午進場處理；另住戶反應門窗、磁磚不易正常使用的部分，北捷也已轉請廠商朝協助睦鄰修繕方式處理，「後續若涉鄰損鑑定，北捷局已承諾將依相關規定辦理，目前並沒有地層下陷的問題」。
新北捷運局長李政安表示，會要求北捷局縮短工程，不能任意延長。新北捷運局局另指出，LG06中和站（連城路75巷）為捷運出入口B暨聯合開發基礎共構工程，屬契約後續變更擴充工作，因開工時程較晚，且位於路側，並不影響連城路道路回填復舊期程，也不會造成交通壅塞狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言