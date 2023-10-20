萬大線工程惹民怨！圍籬延3年拆 議員曝60戶民宅地層下陷

捷運萬大線第一期工程預計2025年完工，施工路線為中和、土城交通要道，讓原交通更塞，而LG06土建工程圍籬原定今年12月31日拆除，卻將延長3年才要拆除，恐將影響拉長。另有議員發現，萬大線施工造成約60戶民宅，出現地層下陷、牆面龜裂等鄰損，要求新北捷運局加速處理。新北捷運局表示，已邀北捷局、里長及民眾現場說明，目前並無地層下陷問題。

市議員陳錦錠表示，新北中和區連城路因捷運萬大線施工，造成尖峰時刻壅塞，且第一期LG06土建工程圍籬原定年底拆除，卻延長三年後才要拆除，再加上萬大線施工，造成約60戶民宅，出現地層下陷、牆面龜裂、磁磚破損等鄰損，新北捷運局應盡快提出改善方案，避免鄰損擴大，確保民眾居住安全。

對此，新北捷運局表示，萬大中和線目前計畫進度達7成，為紓解施工交通瓶頸，台北捷局已於今年8月底開放施工時封閉的連城路北向右轉中正路專用車道，預計明年初陸續展開道路回填復舊作業，逐步縮減圍籬範圍，緩解壅塞情形。

至於鄰損部分，新北捷運局表示，9月28日邀北捷局、里長及民眾現場說明，關於巷弄水溝淤積造成住戶端反應排水不良，現場立刻要求廠商當天下午進場處理；另住戶反應門窗、磁磚不易正常使用的部分，北捷也已轉請廠商朝協助睦鄰修繕方式處理，「後續若涉鄰損鑑定，北捷局已承諾將依相關規定辦理，目前並沒有地層下陷的問題」。