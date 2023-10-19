城鄉差距？新北公托121家「分布不均」 議員爆這2區可收托僅12人

新北市公托已建置121家，但有議員發現，新北公托據點在區域部分嚴重分布不均，城鄉差距甚遠，以三芝、石門為例，目前人口總數3萬多，0至2歲約408人，這兩區卻只有1處公托，可收托人數只有12人，「如何讓年輕人敢生？」社會局長李美珍承諾，會努力縮小城鄉差距，不排除在有需要之處增設。

陳家琪昨天在新北議會質詢時說，新北公托數字很好看，「但托育看得到吃不到」，公托據點嚴重分布不均，城鄉差距甚遠，以三芝、石門為例，目前人口總數3萬多，0至2歲約408人，這兩區只有1處公托，收托人數只有12人，還不包括弱勢家庭、原民身分等優先名額，這種托育條件如何讓年輕人敢生？

陳家琪建議，馬偕護校的教育單位就在三芝，有這樣的資源應該要好好利用，未來若有培訓這樣的人才，若也可以讓他們在地就業，要求社會局積極跟當地區公所聯繫，增設公托地點的評估。

社會局長李美珍表示，一直有在朝這方面來努力，新北城鄉差距確實很大，托育人員是很大的問題，孩子的數量也會影響設置，在增設之前也會做相關配套，像是育兒人員輔導加強，開拓鄰里之間互助網絡，未來不排除會在有需要之處增設

社會局兒童托育科長林秀穗說，新北以外移人口為大宗，集中在都會區，因應年輕家庭為就業需求及其他親屬資源不足等問題，故在都會區設置公托，而偏區育有0至2歲幼兒的家庭，居住地較分散，且在地兒童多由祖父母、外祖父母或父母自行照顧，故除八里、鶯歌設置公共托育中心外，並共同於三芝、石門、金山、萬里聯合設置三芝及金山金美公共托育中心，深坑、石碇、坪林聯合設置深坑公共托育中心，瑞芳、雙溪、平溪設置瑞芳公共托育中心。