關懷偏鄉長輩 紅樹林有線捐清泉社區共餐加菜金

淡水、北海岸的在地企業紅樹林有線電視深耕偏鄉，照顧長輩的健康與營養均衡，特別來到金山區清泉社區發展協會捐助共餐加菜金，希望讓清泉社區的共餐能夠長久的辦理下去，並且為社區的長輩們營養加菜，在據點中樂活運動，共餐聯誼話家常。

清泉社區發展協會理事長黃清祈說，清泉社區共餐以往在疫情之前，是大家一起打菜吃飯，不過因為受到疫情影響，改由志工協助打餐盒，讓長輩們活動之後帶便當回家，雖然變成吃便當，不過菜色可是不馬虎，三個配菜加雙主菜，豐盛又營養，為長輩照顧營養均衡。

紅樹林有線電視節目部經理陳文斌表示，清泉社區的共餐已經持續九年，受通貨膨脹的影響，豐盛的菜色還是要苦苦撐下去，好在有熱心的社區成員有菜出菜以及在地企業的加菜金挹注，才得以讓社區共餐繼續辦理下去，紅樹林有線電視也期待透過公益加菜金的協助，讓清泉社區共餐辦理能夠更輕鬆一些，而長輩也能夠吃得更營養一些，開心樂活的在地老化。