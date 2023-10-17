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新北石門百歲長輩慶重陽 人瑞還能種菜穿針引線

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門區長曾明華代表新北市長向區內的人瑞獻上重陽禮，草里里105歲的江林菜奶奶，還會到菜園種菜活動筋骨，還能穿針引線絕活，令晚輩相當佩服。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區長曾明華代表新北市長向區內的人瑞獻上重陽禮，草里里105歲的江林菜奶奶，還會到菜園種菜活動筋骨，還能穿針引線絕活，令晚輩相當佩服。 圖／紅樹林有線電視提供

重陽佳節將至，石門區長曾明華代表新北市長向區內的人瑞獻上重陽禮。今年在石門區共有5位的99歲以上人瑞，區長曾明華也一一走訪人瑞家中，將重陽禮金、市府及衛福部準備的禮品送到人瑞手中，草里里105歲的江林菜奶奶，還會到菜園種菜活動筋骨，還能穿針引線絕活，令晚輩相當佩服。

石門區長曾明華說，石門區年紀最長的人瑞阿嬤，草里里105歲的江林菜奶奶，維持長壽的秘訣來自於日常生活，待人和藹可親，個性樂觀開朗，臉上總是掛著笑容，閒暇之餘還會到菜園種菜活動筋骨，還有一次就成功的穿針引線絕活，令後生晚輩都相當佩服，身體十分硬朗健康。

在重陽佳節的前夕，區長曾明華也期待透過一一走訪的拜訪人瑞，向長輩取長壽經，為長輩掛上祝壽的金鎖片，並且也與人瑞們約定，明年還要再次到訪為長輩獻禮祝壽，希望長輩們都能夠健康在地樂活，越活越長壽。

人瑞 石門 長輩

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