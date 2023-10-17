學生在才能吹冷氣 教師要自費？

中央推「班班有冷氣」，新北市議員陳偉杰接到老師陳情，學生免費吹冷氣，教育部規定每班只能有一張冷氣卡，學生若到其他教室上課，導師只能在教室汗流浹背改作業「不要班班有冷氣，卻讓老師們沒了生氣」。教育局長張明文回應，新北老師吹冷氣不需額外出錢。

林姓老師接受本報訪問時指出，不同於國中、大校，一般國小導師都是在級任教室辦公，礙於教育部一紙公文，一個班級只能配發一張冷氣卡，學校包括美勞、自然、英文課都會換教室上課，留在班上的導師無法開冷氣，堪稱是煉獄。

林老師說，導師在班級內辦公，除批改作業，也會與家長聯繫，在酷熱環境下工作，難免會影響親師關係。

有學校改開放圖書館、教師會館給老師使用，林老師直言，這根本違背班班有冷氣精神，他們不求兩台冷氣全開，至少開一台，讓老師有舒適的辦公空間。

陳偉杰直言，學生不在辦公室冷氣不能開，老師在教室吹冷氣就像是沾學生的光，「難道老師是學校裡的二等公民」，政府就不能多給老師一張卡片，老師還被迫得把教室當成辦公室來用？

陳偉杰也說，政府補助學生班級吹冷氣，給學校電費基本數每年88天，老師再怎麼用也不會超出這個限制，學校應該權宜處理，變頻冷氣頻繁開關反而耗電。

張明文回應，此事牽涉老師權益與工作環境，對老師需求會請學校全力配合，相關經費一定會充足，不會讓老師出到錢。

教育局表示，教育局已在教育部規範原則內彈性調整，如學生離開教室未達一節課者，得繼續使用冷氣；教師於課後有冷氣使用需求者，也請學校規畫冷氣空間。暑期中教師因學生學習如競賽指導或返校備課，可於教育局補助額度內，適度開放班級冷氣使用，不會讓老師有自費吹冷氣狀況，也會向中央反映地方教師需求。