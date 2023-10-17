學生音樂賽 樂器上不了台惹怨

台北市學生音樂比賽本周於青少年發展暨家庭教育中心3樓演藝廳舉辦，不過場地動線、比賽卻狀況百出，導致學生無法使用日常練習的樂器、樂器被迫擺在騎樓等待等問題，引發參賽團體抱怨，教育局表示，相關問題目前也做因應措施，未來選擇場地也會邀集專家、學者共同評估。

112學年度台北市學生音樂比賽本周登場，以往比賽皆辦在大安高工，但學校大樓去年底施工關係，今年改到青少年教育發展中心舉辦。議員王閔生接獲家長投訴，場地限制學生只能從進入大門後左側電梯搬運樂器，但是電梯寬度不足，導致選手擅長定音鼓、大型樂器無法搬上表演廳，只能使用主辦方提供的樂器。

王閔生還說，因場地縱深不足，導致學生在後台跟舞台上表演空間擁擠；賽前樂器調音的地點位於5樓，3樓演藝廳採挑高建築，演奏時甚至能聽到5樓調音室傳來的聲響；議員簡舒培也說，每年都接到陳情，教育局應有應對措施。

教育局副局長陳素慧表示，目前已加開2樓空間讓選手賽前調音，盼能降低比賽影響，學生樂器若客梯上不去，也已經請場地主辦方加開貨梯。教育局會將反映的狀況帶回去檢討，未來選擇場地將邀專家、學者共同評估。