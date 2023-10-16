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北市公立塔位估115年用完 富德靈骨樓規劃蓋新塔

中央社／ 台北16日電

北市殯葬處推估，民國115年公立納骨塔位就要用完，為因應需求，在鄰近富德靈骨樓規劃興建地下1層、地上10層新塔，預計116年底啟用。

台北市殯葬管理處今天發布新聞稿指出，目前公立塔位有3處，陽明山靈骨樓及富德靈骨樓均已飽和，需要排隊候補；陽明山臻愛樓還有約1.1萬多個塔位，但以過去5年平均晉塔數計算，115年後北市將無公立塔位可用。

殯葬處說，目前富德靈骨樓排隊約650位、陽明山靈骨樓排隊約70位，以候補富德塔來估算大概要等1年，如果有特殊選位需求，可能要等超過1年半至2年半。

殯葬處指出，已規劃在鄰近富德靈骨樓東北側，興建地下1層、地上10層新塔，可提供12萬個骨灰櫃、5萬個神主牌位，以現代化外觀、內部採光天井、周圍景觀綠化等，破除大眾對靈骨塔的負面觀感。

新聞稿提到，此地點本來就是公墓區，周圍500公尺內並無住家，離鄰近住宅聚集區也有地形阻卻，對民眾影響較低。

殯葬處表示，能了解當地博嘉里因為里內有多個鄰避設施，所以對新蓋納骨塔有疑慮，因此特別請副市長李四川等人協調府內相關單位，並改善路面老化、局部拓寬等，也針對里長提出的跨越景美溪人行觀光吊橋、增設分流排水等案評估規劃。

殯葬處指出，市府承諾清明節會規劃交通接駁，不會造成當地民眾困擾，並加強宣導從二殯往富德新塔時，由新闢二殯聯外道路經國道3甲通往，避免經過和平東路4段。

新聞稿最後提到，21日將在富德靈骨樓前廣場，舉行新設納骨塔初步設計成果說明會，預計113年上半年辦理工程發包，工期約34個月，116年底啟用；屆時將派車接駁民眾自博嘉里辦公處往返會場，希望了解民眾意見，讓工程設計能更完善及更符合使用者需求。

陽明山 納骨塔 北市

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