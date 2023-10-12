萬里幼兒園「神反轉」 師生角色互換助孩子成長

趁著上個月教師節剛剛過，新北市立萬里幼兒園為了培養孩子們的敬師觀念，特別籌備了一系列有趣的活動，活動中老師們神反轉的當起了學生扮演起小朋友，要讓學童們試著學習去照顧扮演小朋友的老師，從幫忙綁頭髮、穿衣服、穿襪子到打掃教室，學童們體驗了一日老師的忙碌生活。

萬里幼兒園園長鍾綺芬說，看到老師變成了自己的角色，學生們都彷彿責任感上身一般，很認真的照顧起變成學童的老師，像是平日裡教室的紙屑清掃、桌面被塗鴉後的擦拭，最逗趣的就是學生幫老師整理服裝儀容紮起了頭髮，每一個步驟都是在體驗老師平日裡教學的工作。

萬里幼兒園園長鍾綺芬再指出，活動的最後學生們都感受到老師的辛勞，也體會到其實有許多的工作都是自己有能力去完成，而萬里幼兒園也期待透過這場有趣的敬師活動培養學生小小生活家的能力，幫助孩子學習成長，找到解決生活中難題的各種辦法。