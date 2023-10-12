新北愛明發展中心口琴成果展 視障學員展才藝

新北市愛明發展中心幫助中途失明的視障者重建自信，攜手心生活藝術文化基金會辦口琴課程，11名視障學員與家屬今天辦成果發表。中心表示，視障者可透過音樂薰陶，肯定自我。

新北市愛明發展中心舉辦口琴成果發表，視障者吹奏經典歌謠「另一種鄉愁」、宮崎駿經典動畫電影「龍貓」主題曲，獲得現場掌聲。愛明合唱團、心辰合唱團、與成軍38年的喜樂合唱團，都到場展現視障藝術的多元發展。

伊甸基金會視障服務處處長廖美枝表示，她投入視障服務30年，丈夫也是視障者。世界衛生組織呼籲全球重視失明、眼睛相關疾病，1988年起，將每年10月第2個週四訂為「世界視覺日」。依衛生福利部2022年身心障礙者人數統計，全台近5萬5000名視障者，近9成為中途失明。

口琴班班長王禹雄今年64歲，9年前因腦下垂體壓迫視神經，手術後左眼全盲，右眼視力僅剩視野內側30%。他受訪表示，中途失明受打擊而封閉自我，在妻子鼓勵下到中心接受生活重建，透過定向行動、白手杖及手機操作等課程，逐漸拓展生活圈。

王禹雄說，視力受損過程很難煎熬，心態上要接受並接納盲用輔具。克服困難參與藝術課程後，重拾生活樂趣。他透過多次播放音檔，努力熟記樂曲旋律，也鼓勵更多視障者找到興趣。

心生活藝術文化基金會執行長謝明勳致詞表示，感謝董事長倪宇萱支持，協助開辦口琴課程，讓視障者與家屬肯定自我價值，也開啟另一扇窗。

愛明發展中心主任莊琇吟表示，音樂能幫助視障者舒緩情緒，刺激聽覺與肢體發展。未來將持續開辦更多藝術類型課程，若視障者有需求，歡迎洽詢。