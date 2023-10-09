泰板輕軌 社後5支線評估 路幅仍是難題

新北板橋社後地區蓋輕軌有望？原欲串連新蘆線、萬大中和線的「社後輕軌」，因板橋中正路路幅不足被評估不可行，新北市捷運局正進行可行性研究的「泰板輕軌」，在浮洲地區預留道岔，正評估5條從泰板輕軌浮州站北側延伸至社後地區的「社後支線」方案。各方案還是有路幅不足或無法進入主要市區困境，捷運局說明，將待泰板輕軌完工後，培養周邊運量後再規畫。

連接新莊、板橋的輕軌建設，有現正做可行性研究的「泰板輕軌」，路線從五股泰山輕軌終點站，接續沿塭仔圳重劃區、板橋浮洲，再到土城、中和交接處；另條是從五泰輕軌穿越板橋社後地區，再連接萬大中和線的「社後輕軌」，後者因板橋中正路路幅不足18米，被認定不可行，經中央審議後，確定走浮洲路廊。

社後地區近年因重劃區人口日增，距現有板南線各站點過遠，民眾只能搭乘公車轉乘，民代積極爭取透過輕軌銜接主要捷運路線，讓當地有更多元交通選擇。

捷運局長李政安說，社後地區是板橋早期發展區，車流繁忙且兩側樓房林立，鋪設輕軌將對交通造成衝擊，待都更拓寬道路後，才具備引入輕軌條件，泰板輕軌預留道岔，等運量條件達門檻再推動第二階段社後支線。

立委張宏陸說，社後地區現有交通方式已無法滿足，只要市府趕快提規畫，中央就能馬上核定。新北議員林國春說，他不反對支線，現階段應先改善中正路路幅問題，並加強公車接駁系統。