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北海岸國際風箏節登場 海龜、台灣藍鵲、石門肉粽爭豔

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
北海岸國際風箏節登場，海龜、台灣藍鵲、石門肉粽、國旗等天空爭豔。記者游明煌／攝影
北海岸國際風箏節登場，海龜、台灣藍鵲、石門肉粽、國旗等天空爭豔。記者游明煌／攝影

北海岸國際風箏節因疫情影響睽違3年後再次登場，今天在石門白沙灣登場，今年以「風再起石」為活動主軸，台灣及7個外國團隊共15個頂尖風箏團隊，齊聚北海岸以風箏交流與表演。有台灣藍鵲、石門肉粽、富貴角燈塔、自行車，冰淇淋、海龜下蛋、國旗等造型風箏天空爭豔，吸引民眾欣賞。

開幕儀式先放飛代表著石門地區生態多樣性的台灣藍鵲風箏，和在地特色石門肉粽，同時也安排放飛近年北海岸超夯的打卡景點富貴角燈塔和自行車，冰淇淋等造型風箏，除延續北海岸國際風箏節的品牌特色，更為北海岸風箏節添加新亮點。

新北市文化局副局長于玟表示，北海岸國際風箏節從2000年舉辦「石門國際風箏節」開始，經過歷年來的國際風箏節舉辦，形塑石門風箏故鄉品牌印象，多年來促進風箏好手的交流競技，也讓石門北海岸國際風箏節聞名。

石門區長曾明華說，今年除了在地特色風箏，與會的荷蘭、瑞典、美國、印尼、泰國、新加坡、日本等國際團隊也參與風箏展演。荷蘭隊帶來身穿荷蘭服裝的荷蘭兔，新加坡放飛可愛版的魚尾獅風箏、小熊風箏，印尼隊和日本隊則將帶來民俗特色風箏，泰國隊運用105隻菱形風箏串成長86米的串型風箏搭起拱門，充滿異國風情。

現場還有集章闖關送好禮、農特產品及文化市集等，風箏節同時搭配「來富基品海鮮送風箏」活動，4日開始到今天為止，於富基漁港12家海產餐廳消費3000元以上，符合資格者由公所提供店家贈送紀念小風箏1份，合計約1500份，每天限額限量送完為止。

北海岸國際風箏節登場，海龜、台灣藍鵲、石門肉粽、國旗等天空爭豔。記者游明煌／攝影
北海岸國際風箏節登場，海龜、台灣藍鵲、石門肉粽、國旗等天空爭豔。記者游明煌／攝影
北海岸國際風箏節登場，海龜、台灣藍鵲、石門肉粽、國旗等天空爭豔。記者游明煌／攝影
北海岸國際風箏節登場，海龜、台灣藍鵲、石門肉粽、國旗等天空爭豔。記者游明煌／攝影
北海岸國際風箏節登場，海龜、台灣藍鵲、石門肉粽、國旗等天空爭豔。記者游明煌／攝影
北海岸國際風箏節登場，海龜、台灣藍鵲、石門肉粽、國旗等天空爭豔。記者游明煌／攝影

風箏節 石門 新北

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