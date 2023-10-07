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大巨蛋複檢過關 亞錦賽可望開打

聯合報／ 記者林佳彣楊正海／台北報導

台北大巨蛋力拚年底試營運，卻一直卡在建管、消防缺失項目，市府體育局甚至聲稱「已做了最壞的打算」。7月以來經8次查驗完成改善，昨天複檢終於合格。副市長李四川說，預定10月下旬取得使用執照，11月試營運，12月亞錦賽開幕應可順利舉行。

遠雄5月向市府報竣工，當時大巨蛋7月底前取得使照，卻因建管及消防設備檢測未過，一直卡關。9月25日最後一次測試，北市消防局28日消防安檢未過，10月2、4日再審查仍未過關，議員徐巧芯前天在議會質詢，還質疑大巨蛋防火型匯流排疑被換成不合格型號，消防局昨天第4度複檢缺失，終於過關。

李四川說，消防檢查完成後，先報建管處核定，整理使照文件時間需2周，10月下旬應該就可以取得使照。至於舉辦亞錦賽會不會太趕？他說，當初預定在11月試營運，12月做亞錦賽開幕，期限早就預定，亞錦賽可以順利舉行。

遠雄集團副總經理楊舜欽表示，經連日改善及測試，昨天全數複查完畢，後續會遵從相關法規定期安檢，絕不鬆懈，給國人最安全的大巨蛋。

至於MLB專家勘驗球場，楊舜欽說，遠雄日前已收到報告書，專家對賽場、草坪與紅土、牛棚、室內打擊練習籠，以及一般場地與設施5大項目提出改善建議。

楊舜欽舉例，賽場重新丈量投手板與本壘板間的距離應是60呎6吋，投手板也應比本壘板高10吋，現有投手板膨起需換新；紅土填充水平不符，須添加額外紅土保持平順；牛棚及室內打擊籠防護網建議增加高度到11英尺；外界關心的「打者之眼」，建議最小尺寸為40呎乘80呎，應橫跨2層座位席。

楊舜欽表示，「打者之眼」會在座椅區加設平光深色布幕，覆蓋該區座椅顏色，延伸到第2層座位區第9排，投手板也已更換同於天母棒球場的廠牌；其餘完成9成改善，未完成的客製化項目已和廠商溝通，預計10月中旬施作完成，以亞錦賽為啟用目標。

大巨蛋 安檢 李四川

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