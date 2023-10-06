快訊

女子對德國遊客怒嗆「滾出我國家」！ 脫序影片被公司看到 下場慘了

亞運棒球／王彥程雨中控球不穩 五局結束0比2落後日本

亞運／橋牌進帳1金1銀！中華隊金牌數追平上屆 總獎金突破2億

雙溪山藥評鑑很競爭 種山藥25年魏秋林冠軍熬出頭

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪區公所舉行了山藥評鑑大會，來自貢寮澳底的魏秋林種植山藥已經長達25年，獲得冠軍，非常開心。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區公所舉行了山藥評鑑大會，來自貢寮澳底的魏秋林種植山藥已經長達25年，獲得冠軍，非常開心。 圖／觀天下有線電視提供

新北三寶之一的山藥，目前來到了產季，今(6)日在雙溪區公所也舉行了山藥評鑑大會，共有來自21位山藥農來競爭，最後取得冠軍的是來自貢寮澳底的魏秋林，得知獲得冠軍的瞬間他很驚喜，因為種植山藥已經長達25年，所有的辛勞在此刻獲得肯定，非常開心。

桌面上擺著一根又一根的山藥，也預告著雙溪山藥的產季到了，今年的山藥評鑑大會，共有21位農友參加，在三位評審委員一遍又一遍的來回走動，仔細看每根山藥的外觀，肉色，還有品嘗的口感，評審們一致肯定今年參賽的山藥品質，都比往年更突出，因此很難分軒輊。

山藥農魏秋林表示，種植山藥已經有25年的時間，秉持著用心照顧，一定會有好品質的山藥，今年是首度獲得山藥評鑑冠軍，有點意外但心裡很開心自己的山藥受到肯定。

雙溪區區長林銚傑表示，今年的冠軍山藥由編號2號的貢寮魏秋林，評鑑大會上除了比技術，也讓各農友可以互相切磋栽種心得，互相鼓勵讓新北山藥更出類拔萃，接下來雙溪區公所最近也有一系列山藥節活動，歡迎民眾把握山藥產季，感受這份秋季限定好滋味。

雙溪區 貢寮 新北

延伸閱讀

影／小犬外圍環流台二線貢寮段大雨 104k卯澳漁村嚴重積水

雙溪里共餐共學有創意 手做毛線長者手腦靈活運用

餐前邀神明先吃 雙溪長源里共餐健康又平安

老翁雙溪山區中彈亡...獵槍主人藏槍、辯走火 檢聲押查疑點

相關新聞

影／被陳怡君控是「基泰門神」 蔣萬安4度怒喊「不接受、把話收回」

大直坍塌案迄今已滿月，民進黨北市議員陳怡君今在議會質詢提到，基泰董事會專案顧問孫偉志是台北市政府的市政顧問，質疑蔣萬安是...

基泰1億救災安置金見底？蔣萬安：將要求再補5千萬至1億

台北市中山區基泰大直建案因施工不慎導致周圍民宅塌陷歸，基泰建設要提撥1億元救災安置金，但傳出安置費已經將見底，現在只剩8...

何孟樺送「末代皇帝畫」批民調低迷 蔣萬安沉默撇頭面露不悅

台北市長蔣萬安今到北市議會備詢，民進黨議員何孟樺指蔣萬安民調低迷，直呼他沒存在感、被幕僚架空，蔣回應會加倍努力。何更送給...

萬人受惠！市府打通中正路379巷 江翠重劃進市區免繞路

新北市江翠北重劃區人口大量進駐，里長預估未來約萬人入住，但出入需穿過舊社區的狹窄巷子，地方爭取拓寬板橋中正路379巷多年...

雙十連假遊貓空！搭纜車走步道、嚐特色茶料理

迎雙十連假，台北市觀光傳播局推薦，旅客可前往北市近郊的貓空，規劃一日散策，和家人朋友一起搭乘貓空纜車上山，走步道、品嚐各...

新北才蜂螫釀2死！議員再爆捕蜂員失手掉蜂窩 蜂傾巢而出嚇壞民眾

新北市近日發生多起蜜蜂螫人事件，釀2死20傷，也封閉13條登山步道。市議員陳乃瑜今質詢時說，新北今年外包承攬業務金額，達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。