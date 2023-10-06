雙溪山藥評鑑很競爭 種山藥25年魏秋林冠軍熬出頭

新北三寶之一的山藥，目前來到了產季，今(6)日在雙溪區公所也舉行了山藥評鑑大會，共有來自21位山藥農來競爭，最後取得冠軍的是來自貢寮澳底的魏秋林，得知獲得冠軍的瞬間他很驚喜，因為種植山藥已經長達25年，所有的辛勞在此刻獲得肯定，非常開心。

桌面上擺著一根又一根的山藥，也預告著雙溪山藥的產季到了，今年的山藥評鑑大會，共有21位農友參加，在三位評審委員一遍又一遍的來回走動，仔細看每根山藥的外觀，肉色，還有品嘗的口感，評審們一致肯定今年參賽的山藥品質，都比往年更突出，因此很難分軒輊。

山藥農魏秋林表示，種植山藥已經有25年的時間，秉持著用心照顧，一定會有好品質的山藥，今年是首度獲得山藥評鑑冠軍，有點意外但心裡很開心自己的山藥受到肯定。

雙溪區區長林銚傑表示，今年的冠軍山藥由編號2號的貢寮魏秋林，評鑑大會上除了比技術，也讓各農友可以互相切磋栽種心得，互相鼓勵讓新北山藥更出類拔萃，接下來雙溪區公所最近也有一系列山藥節活動，歡迎民眾把握山藥產季，感受這份秋季限定好滋味。