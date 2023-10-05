大巨蛋未來能辦政治活動？ 蔣萬安今曝立場

北市府力拚大巨蛋年底試營運，迄今尚未取得使照備受關注。國民黨議員楊植斗今在議會質詢關心進度，市長蔣萬安回應預計10月下旬拿到使照，將邀請棒球隊伍、球員到場試營運，12月正式開幕啟用。楊詢問大巨蛋未來是否能辦政治活動，蔣萬安回應仍以體育賽事為主，現階段不宜舉辦，但會請體育局研究了解。

楊植斗質詢時，指前市長柯文哲在任內規定禁止北流舉辦政治性活動，近期租借未果，認為是柯文哲「活該」、「拿石頭砸自己的腳」，話鋒一轉就問蔣萬安能否在大巨蛋舉辦政治性活動？

楊植斗說，大巨蛋一定以體育賽事為主，在不排擠體育賽事或演唱會情況下，若有空檔是否能讓政治活動造勢使用，也許是商機，還可以增加大巨蛋能見度，甚至可要求政黨多負擔20%行政處理費用，供市民所需。

體育局長王泓翔回應，大巨蛋屬於體育場館，以體育賽事為主，若臨時性使用於其他活動，可依「台北市大型群聚活動自治條例」辦理，這部分當然有一定彈性。

至於是否不能有政治相關活動？蔣萬安表示，回歸條例如何規範，也強調大巨蛋本質是運動場館，絕對還是以體育賽事為主，現階段不宜舉辦政治活動，議員既然提出想法，後續會請體育局了解研究。