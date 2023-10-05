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凍薪30年 北市保育員危險加給 明年調高

聯合報／ 記者劉宛琳林佳彣／連線報導
動物園保育員薪資凍漲超過30年，中央預計通過調高危險加給3千至5千元，北市副市長林奕華謝謝行政院聽見保育員心聲，也建議行政院可一併檢討危險工作認定標準。本報系資料照／記者黃義書攝影
動物園保育員薪資凍漲超過30年，中央預計通過調高危險加給3千至5千元，北市副市長林奕華謝謝行政院聽見保育員心聲，也建議行政院可一併檢討危險工作認定標準。本報系資料照／記者黃義書攝影

本報5月陽光行動專題「動物保育員薪低」，探討薪資凍漲逾30年。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮昨天面對國民黨立委王鴻薇質詢時表示，已與台北市動物園達成共識，預計通過危險加給調高到3千至5千元，保育員薪資最多可逾4萬元。北市動物園園長諶亦聰表示樂見其成，盼新制明年1月上路。

動物園去年12月首度向中央爭取「加薪」，建議修訂「各公立動物園（鳥園）擔任危險性工作人員危險職務加給表」、新訂「台北市立動物園保育獎金支給要點」，今年3月遭中央退回，6月後陸續調整兩案並報送中央。

王鴻薇昨天質詢時，詢問北市動物園保育員危險加給案進度，蘇俊榮說，可從現行1800元到2500元，提高到3千至5千元。

王鴻薇也詢問績效獎金和保育獎金進度，蘇俊榮表示，如果營收增加，可以列入績效獎金考量；而保育獎金，人事總處的立場是要訂標準出來，就像危險加給，也有分是照顧猛獸還是可愛動物。

蘇俊榮表示，動物的危險性不大一樣，有些是猛獸，有些是可愛動物，此話一出即遭王鴻薇回嗆：「你不要以為只有猛獸才會傷人，非猛獸也會。」蘇則回：「有些也是會抓人。」王說，保育員薪資上限3萬5770元，爭取危險加給還要分是不是照顧猛獸，且危險加給預算1千萬元都不到，是不是太沒同理心了？

蘇俊榮表示，與台北市動物園有共識，明年危險加給調高應沒問題，等園方正式來文就用最快方式處理。

「樂見其成。」諶亦聰說，目前待補行政程序，希望中央可盡快發布該案，期待新的薪資與俸點明年1月上路。

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