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回響／動物園保育員薪資解凍新進展 林奕華籲檢討危險認定標準

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
動物園保育員薪資凍漲超過30年，中央預計通過調高危險加給3千至5千元，北市副市長林奕華謝謝行政院聽見保育員心聲，也建議行政院可一併檢討危險工作認定標準。本報系資料照／記者黃義書攝影
動物園保育員薪資凍漲超過30年，中央預計通過調高危險加給3千至5千元，北市副市長林奕華謝謝行政院聽見保育員心聲，也建議行政院可一併檢討危險工作認定標準。本報系資料照／記者黃義書攝影

本報5月陽光行動專題「動物保育員薪低」，探討薪資凍漲超過30年引各界關注，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮今在立院指出，預計通過調高危險加給3千至5千元，薪資最多可逾4萬元。北市副市長林奕華表示，謝謝行政院聽見長達30年未調薪的保育員同仁心聲，建議行政院可一併檢討危險工作認定標準。

林奕華說，現行危險加給金額極低，她今年6月代表市長蔣萬安出席行政院院會時，為動物園保育員請命、爭取提高危險加給，也特別向行政院長陳建仁建議，請行政院人事行政總處能依照台北市建議版本予以調整。

她提到，台北市立動物園是台灣第一大動物園，照養物種超越其他動物園數倍，規模更是全亞洲數一數二，動物保育和專業在國際有目共睹，為台灣爭取諸多榮耀。但動物園保育員同仁的危險加給卻超過30年未調整、危險性質認定也未能與時俱進。

林奕華表示，受限於政府人事制度，工作性質危險又肩負動物保護、研究的保育員，多半僅能以技工、工友身分聘僱，目前保育員薪資（含危險加給）介於3.1萬至3.8萬元，應聘4至6年即達薪資頂點，即使他們對工作再有熱忱，也難敵現實壓力。對市府與動物園來說，不易留住專業人才，長久而言也會對動物保育造成傷害。

她建議，除了調高危險加給，行政院可一併檢討危險工作認定標準，以肯定實際照顧大象以外猛禽動物的保育員。今天恰好是國際保育日，相信行政院將會與台北市政府一起守護動物園保育員同仁，替國家留住專業優秀動保人才，此舉更能給予第一線人員實質鼓勵。

行政院 動物園 薪資凍漲

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