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綠控公務計程車折扣轉嫁司機吸收？ 新北市府：已展開調查

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員卓冠廷、山田摩衣、陳乃瑜指控新北市府與業者剝削計程車業者。記者葉德正／攝影
新北市議員卓冠廷、山田摩衣、陳乃瑜指控新北市府與業者剝削計程車業者。記者葉德正／攝影

新北市議員卓冠廷山田摩衣陳乃瑜今舉行記者會，指控新北市每年約編列1千萬提各機關公務搭乘計程車，市府採購契約享有86%-95%不等車資折扣，得標計程車隊業者卻把這些折扣轉嫁給運將，今年折扣降低到95折，司機仍被扣15%車資，運將向新北市祕書處申訴卻無消無息，要求正在選舉的新北市長侯友宜盡快銷假回來處理。記者致電該公司，客服僅回應會再回覆，目前不知該公司回應。

新北市秘書處事務科長盧淑如表示，本案契約都已載明得標廠商不可將折扣金額轉嫁到勞工身上，不可由司機吸收，有相關疑慮都能向地方政府申訴；今年8月17日有接到司機致電反映，但司機未提供相關佐證資料，也無具名，但祕書處已同步請計程車主管機關交通局同步查處，保障司機權益。

卓冠廷指出，政府為避免計程車隊打折扣戰、惡性競爭並且將折扣成本轉嫁到司機身上，修法規定車資折扣不能由司機吸收，沒想到新北市採用開口合約，由政府帶頭違法，讓不肖業者玩弄雙面手法，將成本都轉嫁到運將身上；新北市府2019年公務計程車費用決標費用從567萬元拉高到917萬，今年金額已達1170萬元，但運將朋友並沒有因為新北市府大幅度增加預算而受惠。

新北市議員山田摩衣表示，從車隊運將提供的蒐證影片，該運將載到新北市家防中心公務員，從板橋到台北市車資是600元，他拿公務簽單到車隊辦公室要請款，600元車資櫃檯小姐只付給運將510元，當運將問櫃台人有收據或是手寫憑證，櫃檯還叫運將乘以0.85就好了說「你們都會算」，叫運將自己把原本的「公務簽單」用手機拍照存證就好。

山田摩衣指出，今年市府給業者的合約上面是94.5%的折扣，但該計程車業者仍然跟司機扣15%的錢，等於從政府和運將兩邊都賺錢，若今年的合約走滿，市府可享受到1239萬元的計程車里程，只須付款1170萬元，被剝削的司機們短少185萬元的車資可拿，但車隊卻可空手套白狼賺117萬元。

陳乃瑜說，從標案、合約和運將蒐證的影片中，業者明顯違反《公路法》及《計程車客運服務業申請核准經營辦法》，業者提供的優惠措施，應報經該管公路主管機關備查，其優惠金額或相關成本費，不得要求計程車駕駛負擔或以任何名義轉嫁於駕駛。

陳乃瑜痛批，運將不敢拒絕接公務簽單，就怕被公司停機，車隊都已向他們收取3000月租費，接公務簽單還要再被扣錢，非常不公平；新北市府無視標案帶頭違法，更因該車隊登記在台北市，就把稽查責任推給台北市府，彷彿新北市政府一點責任都沒有，實在太離譜。

新北市議員卓冠廷、山田摩衣、陳乃瑜指控新北市府與業者剝削計程車業者。記者葉德正／攝影
新北市議員卓冠廷、山田摩衣、陳乃瑜指控新北市府與業者剝削計程車業者。記者葉德正／攝影

計程車 新北 陳乃瑜 山田摩衣 卓冠廷

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