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救內科交通 蔣萬安推ESG綠運輸

聯合報／ 記者鍾維軒林麗玉／台北報導

台北市政府為緩解內湖交通壅塞，並推動節能減碳，在內湖科技園區推動ESG通勤碳足跡計畫，鼓勵內科員工通勤優先使用綠運輸，並由悠遊卡公司提供碳排計算平台及ESG報告認證，已有台達電等多家企業加入。為鼓勵通勤族多用大眾運輸，內科企業也加碼員工抽獎，盼改善交通。

「內科交通改善計畫」是市長蔣萬安重大政策之一，除續實施路口淨空、調整號誌、調撥車道，並開出多條內科通勤專車、內科快線；北捷也縮短尖峰班距、文湖線拆部分座椅增加載客數等。交通局長謝銘鴻說，內科交通與去年1至3月平均旅行時間比，減少6至13%，每條路或多或少有降低塞車。

謝銘鴻說，為鼓勵內科企業多用綠運輸，近期內科協會輔導推動共乘制，如駕駛願讓他人共乘車輛，企業內的車位就能優先給共乘車輛使用，企業主也願給員工獎勵，包含彈性上、下班等。

歐盟因應節能減碳，企業須繳交ESG報告以免除高額關稅。謝銘鴻說，綠運輸也能放入報告，市府輔導企業員工使用大眾運輸，除可改善內科交通，也能助企業在ESG報告獲更多分數。

悠遊卡公司董事長林志盈表示，悠遊卡公司透過企業員工、參與減碳計畫民眾的捷運進出站、公車YouBike使用起訖點，算出通勤距離及節省排碳量，如每月22天搭大運運輸從淡水到北車，可減碳54.78公斤，只要企業願意加入，悠遊卡公司可統計碳排量，並由英國標準協會（BSI）給予認證。

日前市政會議，蔣萬安裁示推動ESG通勤碳足跡計畫，交通局10月起試辦「我的減碳存摺」，鼓勵交通局同仁通勤優先使用綠運輸，也研議內部獎勵。導入ESG通勤碳足跡計畫，真能改善內湖交通？議員詹為元說，改善內科塞車根本問題在交通設計，減碳獎勵雖能鼓勵大眾運輸，但內科交通解方差不多到臨界值，效果恐有限；市議員何孟樺也說，減碳立意良善，但透過改善運具規畫、路線等才是長久之計。

消基會交通組召集人李克聰說，利用優惠讓個人搭乘公共運具來達成減碳效果作用有限，若對整體社區、公司行號提供誘因，有共同上下班時間、地點和需求，較能設計出有誘因又有擴張效應的策略。

減碳 悠遊卡 內湖科技園區

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